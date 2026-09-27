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Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması çerçevesinde daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilen Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in gözaltına alındığı öğrenildi.

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Eklenme 27.09.2026 - 09:35
Güncellenme 27.09.2026 - 09:46

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında yapılan işlemlere yönelik soruşturmalar devam ederken, başsavcılık tarafından yürütülen fon soruşturması çerçevesinde daha önce hakkında yurt dışı çıkış yasağı tedbiri bulunan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda soruşturmada tutuklananların sayısı 51’e ulaşırken, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in ise gözaltına alındığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül tarihinde aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarını alım-satıma kapatırken, toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine almıştı.

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Ayrıca SPK, bazı şirket hisselerinde manipülatif işlemler gerçekleştirdiği iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunurken, bu kişiler hakkında işlem yasağı kararı alınmıştı.

Soruşturma, 22 Eylül tarihinde genişletilirken, İstanbul ve Aydın’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda haklarında yakalama kararı olan 11 şüpheliden 14’ü yakalanarak gözaltına alınmış, bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Soruşturmanın önceki etabında gözaltına alınan 5 şüpheli savcılık işlemlerinden sonra tutuklama isteğiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve hakimlik ise Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan’ın tutuklanmasına hükmetmişti.

Bu kapsamda soruşturma çerçevesinde Tera ve bağlantılı şirketlerin üst düzey yöneticilerine ilişkin adli süreç genişletilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma çerçevesinde gerçekleştirdiği duyurulara göre inceleme; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım, Bulls Portföy ve bağlantılı şirketlerin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketlerini kapsadığı öğrenildi.

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