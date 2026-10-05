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Tanju Özcan ‘cinsel saldırı’ davasında beraat etti: Tutukluluğu devam ediyor

Bolu'da belediye çalışanının şikayeti üzerine yargılanan Tanju Özcan, mahkeme heyetinin kesin somut delil olmadığına karar vermesiyle iki suçtan beraat ederken, Özcan'ın farklı bir soruşturmadan kaynaklanan tutukluluğunun ise sürüyor.

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Eklenme 05.10.2026 - 13:14
Güncellenme 05.10.2026 - 13:47

Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şubat ayında ‘icbar suretiyle takip’ soruşturması çerçevesinde tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmıştı.

HAZİRAN AYINDAKİ DURUŞMASINDA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Özcan hakkında belediye çalışanı Öznur Ç.’nin şikayetinin ardından ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından dava açılırken, iki suça yönelik olarak tutuklu yargılanan Özcan, haziran ayındaki duruşmada tahliye edilmişti.

BUGÜNKÜ DAVAYA SEGBİS İLE KATILDI

Dava tutuksuz devam ederken; Özcan, davanın Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmasında ‘icbar suretiyle takip’ suçundan halen tutuklu olduğu Ankara Sincan Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla katıldı.

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BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Özcan’ın üzerine atılı suçu işlediği yönünde her türlü şüpheden uzak kesin somut delil olmadığına hükmeden mahkeme heyeti, Özcan hakkında iki suçtan da beraatine karar verdi.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDİYOR

Fakat Özcan’ın icbar suretiyle irtikap soruşturması çerçevesinde tutukluluğunun halen devam ediyor.

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