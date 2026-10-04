HaberX
AnasayfaEkonomiİstanbul’da salı günü ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul’da salı günü ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kapsamında 6 Ekim tarihinde toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Oluşturan
Eklenme 04.10.2026 - 16:10

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı 6 Ekim’de kutlanacak. Bu kapsamda kentteki toplu ulaşım araçlarının gün boyu ücretsiz olması beklenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise, konuya yönelik açıklama yaptı.

GÜN BOYU ÜCRETSİZ OLACAK

Belediye tarafından yapılan açıklamada, salı günü İstanbulkart entegrasyonunda dahil tüm toplu ulaşım taşıtlarının gün boyu ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

HANGİ ARAÇLARDA GEÇERLİ OLACAK?

6 Ekim’de kentteki vatandaşların şehir içinde daha rahat hareket edebilmesi için alınan karar kapsamında; otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler gibi tüm entegre hatlarda herhangi bir ücret alınmayacak.

Altın, dolar ve gümüş için dikkat çeken senaryo! Kritik seviyeler tek tek açıklandı!
Ekonomi
Altın, dolar ve gümüş için dikkat çeken senaryo! Kritik seviyeler tek tek açıklandı!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altında 4 bin 70-4 bin 370 dolar seviyesi ve 4 bin 600 dolar direnci, dolarda muhtemel artışın ardından düşüş ve gümüşte ise 75 doların aşılması durumunda 96 dolar hedefinin öne çıktığını duyurdu.
KYK yurt ücretlerinde yüzde 23 zam geldi
Ekonomi
KYK yurt ücretlerinde yüzde 23 zam geldi
Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir zaman kala KYK yurt ücretlerinde yüzde 23 zam geldi. Gelen zamla beraber öğrenciler aylık 1.590 lira ödeme yapacak.

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

Altın, dolar ve gümüş için dikkat çeken senaryo! Kritik seviyeler tek tek açıklandı!

2 saat önce
Ekonomi

Kış geliyor: Bakanlıktan doğal gaz yardımı

6 saat önce
Ekonomi

Sosyal yardımlar için Ocak 2027 zam hesabı: Yaşlı ve engelli aylığı, evde bakım yardımı

23 saat önce
Ekonomi

Emekli geçmişe dönük aylıklarını faiziyle beraber alabilecek: Yargıtay’dan emsal karar

1 gün önce
Ekonomi

Memura yılda iki defa asgari ücret tutarında ikramiye teklifi: TBMM’ye geldi

1 gün önce
Ekonomi

SGK borçlanma tutarlarına 2027 zammı: Yüzde 35’e varan zam gündemde

3 gün önce