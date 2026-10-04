İstanbul’da salı günü ulaşım ücretsiz olacak

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İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı 6 Ekim’de kutlanacak. Bu kapsamda kentteki toplu ulaşım araçlarının gün boyu ücretsiz olması beklenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise, konuya yönelik açıklama yaptı.

GÜN BOYU ÜCRETSİZ OLACAK

Belediye tarafından yapılan açıklamada, salı günü İstanbulkart entegrasyonunda dahil tüm toplu ulaşım taşıtlarının gün boyu ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

HANGİ ARAÇLARDA GEÇERLİ OLACAK?

6 Ekim’de kentteki vatandaşların şehir içinde daha rahat hareket edebilmesi için alınan karar kapsamında; otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler gibi tüm entegre hatlarda herhangi bir ücret alınmayacak.