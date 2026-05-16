ATM’lerde Asgari Para Çekme Limiti Değişti

Türkiye’de ATM’lerde yapılan banknot düzenlemeleri, nakit para kullanım alışkanlıklarında değişime yol açtı. Bankaların operasyonel verimlilik amacıyla ATM’lerde 5, 10, 20 ve 50 TL gibi küçük banknotları azaltması, sahadaki nakit akışını doğrudan etkiledi.

Türkiye Gazetesi kaynaklı habere göre birçok ATM’de ağırlıklı olarak 100 TL ve 200 TL banknotların yer alması, küçük tutarlı işlemler için nakit erişimini zorlaştırdı. Özellikle 50 TL banknotların da bazı cihazlarda sınırlı hale gelmesi, günlük harcamalarda kullanılan para yapısını değiştirdi.

ATM’lerde minimum çekim limitinin bazı bankalarda 100 TL seviyesine yükselmesi, küçük tutarlı ihtiyaçlar için ek işlem yapılmasını gerektiriyor. Bu durum, özellikle 20 TL ile 50 TL arasındaki harcamalarda nakit kullanımını sınırlayan bir etki oluşturuyor.

Para Üstü Çevirmede Zorluk Yaşanıyor

Saha gözlemlerine ve sektör değerlendirmelerine göre pazar yerleri, küçük esnaf ve günlük nakit hareketinin yoğun olduğu alanlarda para üstü temininde zorluklar yaşanabiliyor. Bu durum, bazı işletmelerin ödeme süreçlerinde farklı uygulamalara yönelmesine neden oluyor.

Ekonomik değerlendirmelerde, küçük banknotların dolaşımdan azalmasının fiyatlandırma süreçlerinde yuvarlama eğilimini artırabileceği belirtildi. Bu durumun özellikle düşük tutarlı işlemlerde fiyat oluşumunu etkileyebileceği ifade edildi.

ATM kapasitesinin daha yüksek tutarlı banknotlara yönlendirilmesi, bankaların fiziksel para yönetimi ihtiyacından kaynaklanıyor. Artan işlem hacmi ve banknot yoğunluğu, ATM’lerde büyük kupür kullanımını öne çıkarıyor.