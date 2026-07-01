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Ege’de 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD, İzmir'in Çeşme açıklarında 4.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 6.7 kilometre derinliğinde yaşandığı açıklandı.

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Eklenme 01.07.2026 - 15:26
Güncellenme 01.07.2026 - 15:33
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’in Çeşme açıklarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Ege Denizi’nde yaşanan depremin saat 15.03’te yaşandığını aktaran AFAD, 4.3 büyüklüğünde ve yerin 6.6 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

CAN VE MAL KAYBI VAR MI?

Olayın ardından açıklama yapan yetkililer, şu an için korkulacak bir durum olmadığını ve depremin ardından herhangi bir can ve mal kaybının bulunmadığını duyurdu.

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YETKİLİLERDEN VATANDAŞLARA UYARI

Olası bir duruma karşı teyakkuzda olduğunu ifade eden yetkililer, özellikle bölgedeki vatandaşların olası tehlikelere karşı yalnızca resmi kurumlardan yapılacak açıklamaları takip etmeleri gerektiğini belirtti.

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