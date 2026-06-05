Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: 3 Kamu Bankası Birleşiyor!

İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılım bankacılığı sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, üç kamu katılım bankasının birleşmesinin sektöre farklı bir dinamizm kazandıracağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Katılım finansa güç katacak iki haberi paylaşmak isterim. Emlak Bankası’nı 2018 yılında yaptığımız değişiklikle Emlak Katılım’a dönüştürdük. Böylece kurumu yeni bir anlayışla yeniden ihya etmiş olduk. Kurumumuz kısa süre içinde katılım finansın en önemli aktörlerinden biri haline geldi. Emlak Katılım’ı halka arz etmenin planlarını yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte vatandaşlarımızın da bu güçlü büyümeye ortak olmasına fırsat vereceğiz.

“SEKTÖR FARKLI BİR İVME KAZANACAK”

Bunun yanı sıra Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım’ın birleşmesi de diğer bir hamlemiz olacak. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak ve sektör farklı bir ivme kazanacak.”

Katılım finansın tüm dünya için daha adil ve güvenli bir model olduğunu belirten Erdoğan, “Bankacılık, sermaye piyasaları ve tasarruf finansmanı gibi alanları kapsayan katılım finansı, yeni bir uluslararası finans mimarisinin inşasına katkı sağlayacak önemli bir yapı olarak görüyorum. İstanbul Finans Merkezi’nin ikinci taşıyıcı kolonlarından birinin fintech, diğerinin ise katılım finans olması, bu sistemin gelişimine verdiğimiz önemin en net göstergesidir” dedi.

SEKTÖRDEKİ PAYI YÜZDE 9,5

Türkiye’de katılım finans alanındaki kurum sayısının ve işlem hacminin istikrarlı şekilde arttığını vurgulayan Erdoğan, katılım bankacılığının sektördeki payının yüzde 9,5’e ulaştığını belirtti.

Erdoğan, “10 katılım bankamız sistem içerisindeki ağırlığını artırıyor. Bu bankalar reel ekonomiye önemli katkılar sağlıyor” ifadelerini kullandı.