HaberX
AnasayfaEkonomiIMEI, ehliyet ve pasaport harçlarına 2027 zammı geliyor

IMEI, ehliyet ve pasaport harçlarına 2027 zammı geliyor

2027 yılına az bir zaman kala vergi ve harçlarda yeni yıl zammı netleşmeye başlıyor. Yeniden değerleme oranının yüzde 28'i bulması durumunda IMEI, pasaport ve ehliyet harçlarına zam gelecek.

Oluşturan
Eklenme 02.09.2026 - 16:46

Yeni yıla az bir zaman kala gözler vergi harç ve cezalarda uygulanacak zam oranı için Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) çevrildi. 2026’da yüzde 25,49 olan yeniden değerleme oranının güncel hesaplamalara göre gelecek yıl yüzde 28’e yaklaşması bekleniyor.

TÜİK YARIN AÇIKLAYACAK

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ağustos ayı ÜFE verisini yarın açıklaması bekleniyor. Bu kapsamda ÜFE verisiyle eylül ve ekim aylarındaki gerçekleşmeler yeniden değerleme oranının nihai seviyesinde belirleyici olacak.

ÜFE YÜZDE 29,01’İ BULABİLİR

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer’in haberine göre, ağustos-ekim dönemindeki aylık ÜFE artışlarının 2025 dönemindeki seviyelere yakın olması durumunda yüzde 27,9’u bulacak.

Haber Devam Ediyor
KYK yurt ücretlerinde yüzde 23 zam geldi
Ekonomi
KYK yurt ücretlerinde yüzde 23 zam geldi
Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir zaman kala KYK yurt ücretlerinde yüzde 23 zam geldi. Gelen zamla beraber öğrenciler aylık 1.590 lira ödeme yapacak.
Mutlak Butlan Kararı Sonrası Döviz Kurları Yükseldi
Ekonomi
Mutlak Butlan Kararı Sonrası Döviz Kurları Yükseldi
Mutlak butlan kararı sonrası Türk lirası hızla değer kaybetme başladı. 22 Mayıs Cuma günü itibariyle dolar ve euro yükseliş trendini artırdı. İşte güncel rakamlar...

Bu süreçte ÜFE aylık ortalama yüzde 2 artması halinde yeniden değerleme oranı yüzde 27,66, aylık ortalama yüzde 2,5 artması durumunda ise yüzde 29,01 olacak.

BİRÇOK KALEME ZAM GELECEK

Hükümetin artış oranlarında indirim yapmaması durumunda 2027 yılında IMEI kayıt harcı, 10 yıllık pasaport, yurt dışı çıkış harcı ve ehliyet harcı gibi kalemlere yüzde 28’i bulan oranlarda zam gelecek.

 

B SINIFI EHLİYET İLK ALIM MALİYETİ ZAMLANACAK

Ağustos-ekim dönemindeki ÜFE’nin 2025 dönemindeki seviyelere yakın olması halinde B sınıfı ehliyetin ilk alım maliyetinin 11 bin 354 lirayı bulabileceği düşünülüyor.

IMEI, PASAPORT VE VERGİLERE ZAM GELECEK

Ayrıca bu yıl 54 bin 258 lira olan IMEI kayıt harcının gelecek yıl 69 bin 450 liraya çıkabileceği öngörülüyor. 10 yıllık pasaportun maliyeti bu yıl 14 bin 761 lirayken gelecek yıl 18 bin 895 lirayı bulabileceği öngörülürken, gelir vergisi ve damga vergisinin de bu yıl 1.189 lira olmasına rağmen gelecek yıl 1.522 lirayı görebileceği düşünülüyor.

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

KYK yurt ücretlerinde yüzde 23 zam geldi

1 gün önce
Ekonomi

TMO, TÜRİB üzerinden buğday satacak

2 gün önce
Ekonomi

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,3 büyüdü! En fazla büyüyen sektörler açıklandı!

2 gün önce
Ekonomi

Altın verdiklerini geri aldı: Bir haftalık kazanç yok oldu

2 gün önce
Ekonomi

Sağlık Bakanlığı duyurdu: İlaçlarda yeni fiyatlar her cuma açıklanıp salı günü uygulanacak

4 gün önce
Ekonomi

TMO, natürel yeşil mercimek alım fiyatını duyurdu: Alımlar 31 Ağustos’ta başlıyor

4 gün önce