IMEI, ehliyet ve pasaport harçlarına 2027 zammı geliyor

Yeni yıla az bir zaman kala gözler vergi harç ve cezalarda uygulanacak zam oranı için Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) çevrildi. 2026’da yüzde 25,49 olan yeniden değerleme oranının güncel hesaplamalara göre gelecek yıl yüzde 28’e yaklaşması bekleniyor.

TÜİK YARIN AÇIKLAYACAK

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ağustos ayı ÜFE verisini yarın açıklaması bekleniyor. Bu kapsamda ÜFE verisiyle eylül ve ekim aylarındaki gerçekleşmeler yeniden değerleme oranının nihai seviyesinde belirleyici olacak.

ÜFE YÜZDE 29,01’İ BULABİLİR

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer’in haberine göre, ağustos-ekim dönemindeki aylık ÜFE artışlarının 2025 dönemindeki seviyelere yakın olması durumunda yüzde 27,9’u bulacak.

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Bu süreçte ÜFE aylık ortalama yüzde 2 artması halinde yeniden değerleme oranı yüzde 27,66, aylık ortalama yüzde 2,5 artması durumunda ise yüzde 29,01 olacak.

BİRÇOK KALEME ZAM GELECEK

Hükümetin artış oranlarında indirim yapmaması durumunda 2027 yılında IMEI kayıt harcı, 10 yıllık pasaport, yurt dışı çıkış harcı ve ehliyet harcı gibi kalemlere yüzde 28’i bulan oranlarda zam gelecek.

B SINIFI EHLİYET İLK ALIM MALİYETİ ZAMLANACAK

Ağustos-ekim dönemindeki ÜFE’nin 2025 dönemindeki seviyelere yakın olması halinde B sınıfı ehliyetin ilk alım maliyetinin 11 bin 354 lirayı bulabileceği düşünülüyor.

IMEI, PASAPORT VE VERGİLERE ZAM GELECEK

Ayrıca bu yıl 54 bin 258 lira olan IMEI kayıt harcının gelecek yıl 69 bin 450 liraya çıkabileceği öngörülüyor. 10 yıllık pasaportun maliyeti bu yıl 14 bin 761 lirayken gelecek yıl 18 bin 895 lirayı bulabileceği öngörülürken, gelir vergisi ve damga vergisinin de bu yıl 1.189 lira olmasına rağmen gelecek yıl 1.522 lirayı görebileceği düşünülüyor.