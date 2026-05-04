Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Personel Alımı Yapacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sürekli işçi alımı kapsamında yeni bir personel alım ilanı yayımladı. Resmi duyuruya göre alımlar, 9 Ağustos 2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.
Belirlenen kadro ve unvanlara ilişkin detayların yer aldığı ilan, 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesinde duyurular bölümünde erişime açıldı. Adayların başvuru sürecinde ilan metninde belirtilen şartları taşıması gerekiyor.
Başvurular, Türkiye İş Kurumu hizmet merkezleri aracılığıyla şahsen veya İŞKUR’un çevrim içi platformu üzerinden yapılabilecek. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne doğrudan yapılan başvuruların geçerli kabul edilmeyeceği bildirildi.
Kurum tarafından yayımlanan duyuruda, başvuru sürecine ilişkin tüm ayrıntıların ilan dokümanında yer aldığı ifade edildi.
