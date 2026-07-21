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2027 Muhtemel En Düşük Emekli Aylığı Belli Oldu

Merkez Bankası'nın enflasyon öngörülerine göre emekli maaşına yeni yılda yüzde 9,72 zam gelebileceği tahmin edilirken, muhtemel en düşük emekli aylığı ise belli oldu.

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Eklenme 21.07.2026 - 19:56
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına temmuz ayında yüzde 17,76 oranında zam gelirken, şimdiden yeni yılda emekli maaşlarına ne kadar zam geleceği hesaplanmaya başlandı.

TCMB İLK İPUCUNU VERDİ

Takvim’in haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’nden çıkan enflasyon öngörüleri yeni yıl zammına yönelik ilk ipucunu verdi.

Edinilen bilgilere göre, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yılda alacağı zam oranı 2026’nın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyona göre belirlenecek.

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EMEKLİ MAAŞINA 2027’DE YÜZDE 9,72 ZAM

TCMB’nin ekonomistlerle yaptığı ankette 2026 yılı enflasyon öngörüsü yüzde 29,21 olurken, bu öngörünün gerçekleşmesi durumunda 2026’nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,72 olacağı ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına aynı oranda zam gelebileceği aktarıldı.

2027’DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2027 döneminde emekli maaşına yüzde 9,72 oranında zam gelmesi durumunda en düşük emekli maaşının 23 bin 552 liradan 25 bin 840 liraya çıkabileceği aktarıldı.

YENİ EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emekli maaşına gelecek kesin zam oranının yeni yılın ilk günlerinde açıklanacak 2026’nın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin belli olmasıyla kesinleşecek.

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