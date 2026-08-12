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MSB duyurdu: Yalova’da F-16 düştü!

Eskişehir’den eğitim uçuşu için havalanan F-16, Yalova sınırlarında kaza yaptı. Kaza ile ilgili ilk bilgiler MSB tarafından paylaşıldı.

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Eklenme 12.08.2026 - 15:44
Güncellenme 12.08.2026 - 15:45

Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan eğitim uçuşu için havalanan F-16 savaş uçağı, Yalova sınırları içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı. Uçaktaki pilot, fırlatma sistemiyle uçağı terk ederek kazadan sağ kurtuldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olayla ilgili yaptığı açıklamada bir F-16’nın eğitim uçuşu sırasında Yalova’da kaza kırıma uğradığını bildirdi. Açıklamada, pilotun uçaktan atlayarak kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı

Kazanın ardından bölgeye ilgili ekipler sevk edilirken, olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. MSB, kazanın kesin nedeninin yapılacak detaylı incelemenin ardından ortaya çıkacağını açıkladı.

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Bakanlığın açıklamasında, “Bir F-16 uçağımız eğitim uçuşunda Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir.” ifadelerine yer verildi.

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