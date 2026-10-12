Maltepe’deki çöken binadaki vatandaşların ihtiyaçları için 9 milyon TL ödenek

İstanbul Valisi Davut Gül ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi’nde çöken ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği bina ile çevresindeki binaların hak sahipleriyle bir araya geldi.

Vali Gül, Maltepe Kaymakamlığında yapılan toplantıda önemli açıklamalar yaparken, hak sahiplerine de müjdeli bir haber verdi.

9 MİLYON TL KAYNAK AKTARILACAK

Gül, konuya yönelik yaptığı açıklamada, bugünden itibaren çöken binadaki vatandaşların acil ihtiyaçları için AFAD ve Valilik tarafından yaklaşık 9 milyon TL aktarılacağını duyurdu.

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BAKAN YARDIMCISI BULUT’TAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ise konuya yönelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Her bir vatandaşımızla görüştük ve önerilerini aldık. Burada Kardeşler Apartmanı’nda yıkım yaşandı. Bunun etrafındaki beş bina da tedbir amaçlı boşaltıldı. Tabii, yıkılmayan, ayakta duran yapıların risk analizi gerçekleştiriliyor. Sonuçta onları da projeye dahil ederek edilecek ve bütüncül bir yaklaşım sergileyeceğiz.

VATANDAŞLARIN GÜNLÜK İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Valiliğimiz yardım yapıyor. Biz de kendilerine kalacak yer bakımından birkaç alternatif sunduk. İstanbul’da süren ‘Yarısı Bizden’ projemiz var. 1 milyon 875 bin TL destek vermek suretiyle insanların kendi bulacağı yüklenicilerle bu işi gerçekleştirme olanağı bulunuyor.

Biz onu da yukarıda kendileriyle konuştuk. Fakat biz devlet olarak bu süreçte anlaşma süreçlerini sürdürmelerinin zor olacağını, bu nedenle bu projeyi de çok kısa zamanda hayata geçireceğimizi söyledik. Onların da devlet eliyle yapılmasına ilişkin düşünceleri oluştu.

PROJE HAYATA GEÇİYOR

Bir aydan az bir zaman içinde bu projeyi hayata geçireceğiz. Fakat bir başka alternatif olarak kendilerine yine Maltepe’de, Esenkent’te daha önceki dönüşümlerden elimizde kalan daireleri tavsiye ettik. Bu alternatifi düşünecekler.

KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİ AÇILACAK

Bugün itibarıyla burada insanları dinleyecek, insanların önerilerini alacak Kentsel Dönüşüm Ofisimizi açacağız. Bu kapsamda orada tüm taleplerini iletecekler. Taleplerini aldıktan sonra tekrar değerlendirip bu üç alternatiften hangisini gerçekleştireceğimize karar vereceğiz.”