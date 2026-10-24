Şarkıcı Nev hayatını kaybetti

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Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan Türk müziğinin önemli isimlerinden Nev, tedavi gördüğü hastanede 57 yaşında yaşamını yitirdi. Özellikle 2000 yıllara damga vuran şarkılarıyla geniş kitlelerce tanınan şarkıcı, bir süredir tedavi görüyordu.

3 Eylül tarihinde evinde bilinç kaybı yaşayan ve hastaneye kaldırılan Nev, bir süredir karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

İKİNCİ KEZ ENTÜBE EDİLMİŞTİ

57 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınan çoklu organ yetmezliği sebebiyle entübe edilmişti. Yoğun bakımdan çıkarılan ve organ nakli bekleyen ünlü şarkıcı, dün ikinci kez entübe edilmişti. Nev, bugün tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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NEV KİMDİR?

Nev sahne adıyla bilinen şarkıcı Nevzat Doğansoy, 24 Aralık 1968 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Müziğe mandolin çalarak başlayan şarkıcı, üniversite eğitimi aldığı esnada elektro gitara yöneldi. 1995’ye Chantage grubuyla sahne almaya başlayan Nev, 2000’de Teoman’ın Türkiye turnesine katıldı.

2001 yılında yayımladığı ilk albümü “Her Şeye Rağmen” ile geniş kitlelere ulaşan Nev, özellikle “Zor” şarkısıyla tanındı.

Nev, “Sen Gibi”, “Işığım ve Gölgem”, “Bir Nev-i Alaturka” gibi çalışmalara imza atarken, pop-rock ile Türk sanat müziğini buluşturan yorumuyla kendine has bir yer edindi.