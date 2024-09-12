‘Ankaralı Turgut’ olarak bilinen Turgut Karataş’ın akciğer kanserine yakalandığı açıklanmıştı. Kanserle mücadele eden ve tedavi altına alınan Ankaralı Turgut, son röportajında yaşadığı zorlukları anlattı. Açıklamalarıyla herkesi şaşırtan ünlü sanatçının maddi sorunlar yaşadığı öğrenildi. Ayrıca Ankaralı Turgut’un son hali de sevenlerini üzdü.

Mide Ağrısıyla Gitti Kanseri Öğrendi

Midesindeki ağrı nedeniyle hastaneye giden ve yapılan tetkikler sonrasında akciğer kanseri odluğu ortaya çıkan Ankaralı Turgut, maddi yetersizlikler nedeniyle tedavisinde sorunlar yaşandığını söyledi. Sanatçı, karaciğer bölgesine de yayılan kanser için akıllı ilaç kullanması gerektiğini ancak yüksek maliyetleri karşı olamadığı için ilaçlarını alamadığını söyledi. “1.5 aya yakın yattım 12-13 kilo verdim” dedi. Kanser karaciğerine de yayılan ünlü isim akıllı ilaca ihtiyaç duyuyor ancak maddi durumu el vermiyor. İlacı almak için biraz sıkıştık, 65 milyar gibi bir rakam çok para kazanan bir sanatçı değilim bu ülkede ben. Düşmez kalkmaz bir Allah’tır trilyonluk bir insan bile bir anda sıfıra düşebiliyor” diyen sanatçı, bu sözleri ile sevenlerini üzdü.

Telif haklarının ödenmesini ve bu nedenle ekonomik açıdan rahatsızlık duyduğunu da aktaran sanatçı, sanat dünyasına kırgın olduğunu da aktardı.

Ankaralı Turgut’un Son Hali Üzdü

Ankaralı Turgut’un son hali sevenlerini üzdü. Çok fazla kilo veren ve zayıfladığı görülen sanatçının yorgun olduğu da her halinden görülüyordu. Sanat camiasından kimsenin kendisini aramadığını da söyleyen ve kırgınlığını belirten Ankaralı Turgut “Davalarımı açtım ben, sanat camiasından kimse arayıp geçmiş olsun demedi. Gönül kırgınlığım var” dedi. İşte Ankaralı Turgut’un son hali;