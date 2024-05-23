HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Magazin »

Good Game Show’da Yeni Sezonu Hayko Cepkin Başlattı

Good Game Show, Hayko Cepkin ile başladı. Red Bull Gamerszon'un sevilen programı 3. sezon ile sevenleri ile buluştu.

Yayınlanma:
ABONE OL

Good Game Show’da yeni sezonun konuğu Hayko Cepkin oldu.

Red Bull’dan yapılan açıklamaya göre, YouTube kanalı Red Bull Gamerszon’un sevilen programlarından Good Game Show’un 3. sezonu başladı.

Hayko Cepkin’in konuk olduğu bölüm YouTube trend videolar listesinde yerini aldı.

İLGİLİ HABER Nisan Ayında En Çok Dinlenenler Listesi Açıklandı
Good Game Show, Hayko Cepkin ile başladı. Red Bull Gamerszon'un sevilen programı 3. sezon ile sevenleri ile buluştu.

Konukların ikili takımlar halinde yarıştığı programda yeni sezonun ilk konukları Hayko Cepkin ve Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı ve Berk Keklik’le karşı karşıya geldi.

Her takımın yarışmaya 200 can ile başladığı programda, doğru bilinen sorular rakibin canından götürürken ve günün sonunda daha fazla canı kalan galip geliyor.

Enis Kirazoğlu’nun sunduğu program, Red Bull Gamerszon YouTube kanalından izlenebiliyor.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Good Game Show
Hayko Cepkin

İlgili Haberler

Buena Vista All Stars 21 Haziran’da Konser Verecek

Ozan Güven Ve Eski Sevgilisinin Karşılıklı Yargılandıkları Dava Sürüyor

Vural Çelik Influenza’ya Yakalandı

Volkan Konak Suçlamalara Yanıt Verdi

Christian Oliver ve İki Kızı Uçak Kazasında Hayatını Kaybetti

Tom Wilkinson Hayatını Kaybetti

Sağanak Edirne’yi Teslim Aldı

Derya Bulut, Vali Birol Ekici’ye Ziyaret Gerçekleştirdi

Bilecik’te 2 Kişi Uyuşturucudan İçeri Alındı

25 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Gençler Samsunda Atatürk’ün Rotasında Yürüyüş Yapacak

Balıkesir’de Motosiklet Denetimleri Devam Ediyor