Good Game Show’da Yeni Sezonu Hayko Cepkin Başlattı

Good Game Show’da yeni sezonun konuğu Hayko Cepkin oldu.
Red Bull’dan yapılan açıklamaya göre, YouTube kanalı Red Bull Gamerszon’un sevilen programlarından Good Game Show’un 3. sezonu başladı.
Hayko Cepkin’in konuk olduğu bölüm YouTube trend videolar listesinde yerini aldı.
Konukların ikili takımlar halinde yarıştığı programda yeni sezonun ilk konukları Hayko Cepkin ve Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı ve Berk Keklik’le karşı karşıya geldi.
Her takımın yarışmaya 200 can ile başladığı programda, doğru bilinen sorular rakibin canından götürürken ve günün sonunda daha fazla canı kalan galip geliyor.
Enis Kirazoğlu’nun sunduğu program, Red Bull Gamerszon YouTube kanalından izlenebiliyor.
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