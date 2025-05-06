İrem Helvacıoğlu Bebeğinin Cinsiyetini Sevenleriyle Paylaştı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar, evliliklerinin ardından ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Geçtiğimiz yıl ekim ayında nikah masasına oturan çift, kısa süre önce hamilelik haberini paylaşarak sevenlerini mutlu etmişti. Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bebeklerinin cinsiyetini duyurdu.

Başarılı kariyeriyle dikkat çeken ve “Güneşin Kızları”, “Seni Çok Bekledim” ile “Sen Anlat Karadeniz” gibi popüler dizilerdeki rolleriyle tanınan Helvacıoğlu, şu sıralar anne olmanın heyecanını yaşıyor. Üç aylık hamile olduğu öğrenilen oyuncu, takipçileriyle cinsiyet tahmini üzerinden etkileşime girdikten sonra, hazırladığı özel bir video ile beklenen açıklamayı yaptı.

Paylaştığı görüntüde, pembe bir bebek elbisesini askıya asarak minik kızının yolda olduğunu duyuran Helvacıoğlu, “Hayatımıza renk, neşe ve mucize getirecek olan küçük kalbin kim olduğunu açıklamanın zamanı…” sözleriyle duygularını ifade etti.

Sosyal medyada büyük ilgi gören bu paylaşım, çiftin sevenleri tarafından yoğun beğeni ve tebrik mesajlarıyla karşılandı.