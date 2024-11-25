Survivor 2025 için geri sayım başlamış durumda. Geçtiğimiz aylarda başvuruların alınmaya başlandığı Survivor için bugün sosyal medyada yayınlanan liste büyük ilgi gördü. Survivor 2025 kadrosunun belli olduğu öne sürülürken hem Gönüllüler hem de All Star için hangi isimlerin yeni sezonda ekranlarda olacağı liste ile ortaya çıktı.

İşte Survivor 2025 Ünlüler Kadrosu

Sema Aydemir Batuhan Karacakaya Adem Kılıççı Efecan Diezenza Anıl Berk Baki Barış Murat Yağcı Berna Keklikler Meryem KASAP Asena Demirbağ Cansu Tuman Ayşe Yüksel Çılgın Sedat İsmail Balaban Yiğit Poyraz Zeynep Alkan

İşte Survivor 2025 Gönüllüler Kadrosu