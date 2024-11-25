Survivor 2025 için geri sayım başlamış durumda. Geçtiğimiz aylarda başvuruların alınmaya başlandığı Survivor için bugün sosyal medyada yayınlanan liste büyük ilgi gördü. Survivor 2025 kadrosunun belli olduğu öne sürülürken hem Gönüllüler hem de All Star için hangi isimlerin yeni sezonda ekranlarda olacağı liste ile ortaya çıktı.
İşte Survivor 2025 Ünlüler Kadrosu
- Sema Aydemir
- Batuhan Karacakaya
- Adem Kılıççı
- Efecan Diezenza
- Anıl Berk Baki
- Barış Murat Yağcı
- Berna Keklikler
- Meryem KASAP
- Asena Demirbağ
- Cansu Tuman
- Ayşe Yüksel
- Çılgın Sedat
- İsmail Balaban
- Yiğit Poyraz
- Zeynep Alkan
İşte Survivor 2025 Gönüllüler Kadrosu
- Avni Yıldırım (dövüşçü)
- Hamdi Kuzgun (dövüşçü)
- Emir Luca ( Kısmetse O)
- Gizem Çakal ( Kısmetse O)
- Azize Kaya ( Kısmetse O)
- Murat Kurubacak ( Kısmetse O)
- Sedat Polat (Kısmetse O )
- İngizem ( Tiktok fenomeni)
- Kerem tavşancı ( 2023 yedek yarışmacısı)
- Berkin çetinkaya ( Atv Alan şampiyonu)
- Yunus Emre karabacak ( Survivor 2021 )
- Yasemin Adar Yiğit ( Milli Güreşçi)
- Hikmet Tuğsuz ( şimdilik net değil)
- Yusuf Yıldız ( Survivor 2023 yarışmacısı)