Astral seyahat yaptığını, dünyada insanlık dışı varlıkların yaşadığını söyleyerek tüm Türkiye’de geniş yer bulan Yusuf Güney yeni açıklamalarıyla yine ezber bozdu. 2025 yılında yaşanacak olaylara dair kehanetlerini tek tek sıralayan ünlü isim sosyal medyada geniş yer buldu. Kehanetlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmezken Yusuf Güney’in yaptığı bu paylaşımlar sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Yalan Makinesine Bağlanmıştı

Söyledikleri ile tüm Türkiye’deki geniş yer bulan ünlü isim söylediklerinin doğru olup olmadığının belirlenebilmesi adına yalan makinesine bağlanmış ve programda söylediklerinin gerçek olduğu açıklanmıştı. Tüm bunlar Yusuf Güney için kafaları daha da karıştırırken yeni açıklamalar bu durumu da destekler nitelikte oldu.

İşte Yusuf Güney 2025 Kehanetleri

Magazin muhabirlerine açıklamalarda bulunan Yusuf Güney 2025 yılı itibarıyla olumsuzlukların yaşanacağı bir döneme girileceğini ve hiç iyi şeyler görmediğini ifade etti. İstilanın başladığını ve Amerika başta olmak üzere dünya devleri üzerinde çok kötü olayların yaşanacağını söyleyen Yusuf Güney özellikle uzaylı istilasının yaşanacağını söylemesi ile gündem oldu.

Yusuf güney’e göre 2025 yılında uzaylı araçları daha ileriye çevrilecek ve Dünya dışı formlar daha fazla insanlık yaşamında yer almaya başlayacak. 2025 yılında insanlığı bekleyen bir diğer tehlike ise doğal afetler olacak. Çok daha fazla yerde, daha fazla doğal afet yaşanacağını söyleyen Yusuf Güney tüm bunlara karşı insanlığın hazır olmadığını da ifade etti.