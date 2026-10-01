SGK borçlanma tutarlarına 2027 zammı: Yüzde 35’e varan zam gündemde

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Sözcü’nün haberine göre, 2027’de asgari ücrete gelecek zammın doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması gibi ödemeleri arttırması bekleniyor. Bu kapsamda güncel veriler üzerinden yapılan hesaplamaya göre; yüzde 28,4, yüzde 30 ve yüzde 35 oranındaki olası zamlarda borçlanma maliyetlerinin büyük oranda yükselmesi bekleniyor.

EN FAZLA İKİ YILLIK SÜRE BORÇLANABİLİYOR

Tek çocuk için doğum borçlanmasının 23 bin 670 lira olduğu öğrenilirken, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) göre kadın sigortalılar koşulları sağlamaları durumunda üç çocuğa kadar her çocuk için doğumdan sonraki en fazla iki yıllık süreyi borçlanabiliyor.

TABAN MALİYET 253 BİN 670 TL

Doğum borçlanmasında günlük kazancın yüzde 32’si temel alınıyor. Güncel verilere göre bir çocuk için 720 günlük doğum borçlanmasının taban maliyeti 253 bin 670 lira olarak hesaplanırken, bu tutarın bir çocuk için iki yıllık borçlanma seviyesine tekabül ettiği belirtildi.

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3 FARKLI ZAM SENARYOSU

Bu kapsamda gelecek yıl yüzde 28,4 oranında zam gelmesi halinde 720 günlük borçlanmanın maliyetinin yaklaşık 325 bin 713 liraya çıkacağı belirtilirken, yüzde 39 zamda 329 bin 772 lira, yüzde 35 oranındaki zamda ise yaklaşık 343 bin 583 liraya olabileceği ifade edildi.

Askerlik ve genel borçlanmalarda günlük tutar seçilen prime esas günlük kazancın yüzde 45’i üzerinden hesaplanırken, SGK’nın bu yılki verilerine göre günlük alt sınırdan borçlanma tutarın 495,45 lira olduğu öğrenildi.

346 BİN TL’Yİ AŞABİLİR

Bu tutar üzerinden 18 aylık, başka bir ifadeyle 540 günlük askerlik borçlanmasının maliyeti 267 bin 543 lira olurken, yüzde 28,4 oranındaki zamla bu tutar yaklaşık 343 bin 525 liraya, yüzde 30’luk zamla 347 bin 806 liraya, yüzde 35’lik zamla 346 bin 183 liraya çıkabilir.

3 AY İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKİYOR

Yurt dışı borçlanmasında da 2026 yılı için günlük alt sınırın 495,45 lira olduğu belirtilirken, SGK yurt dışı borçlanmasında hesaplanan tutarın tebliğ tarihi itibarıyla 3 ay içerisinde ödenmesi gerektiğini duyurdu.

BORÇLANMA TUTARLARI YENİDEN HESAPLANACAK

Borçlanma tutarının hangi seviyede olacağını belirleyen temel etken başvuru tarihindeki prime esas kazanç sınırları olurken, 2027’de geçerli olacak asgari ücretin netleşmesiyle beraber borçlanma tutarları da tekrar hesaplanacak.

ÖDEME SÜRESİ FARKLILIK GÖSTERİYOR

Mevcut tutarlardan yararlanmak isteyen kişilerin borçlanma başvurusunu 31 Aralık 2026 tarihine kadar yapması gerekiyor. SGK’ya göre genel borçlanmalarda ödeme süresi borcun tebliğ tarihi itibarıyla bir ay olurken yurt dışı borçlanmasında ise bu sürenin 3 ay olduğu öğrenildi.

Bu nedenle 2027 yılı zam oranları kesinleşmeden önce borçlanma planlayan kişilerin başvuru ve ödeme sürelerini değerlendirmesi gerekiyor.