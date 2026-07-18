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Kıdem tazminatı ve yıllık izin ücretinde 5 yıllık zaman aşımı detayı

İş sözleşmesinin sona ermesiyle beraber kıdem tazminatı ve kullanılmayan yıllık izin ücreti gibi alacaklar için beş yıllık zaman aşımı süresinin olduğu öğrenilirken, sürenin kaçırılması durumunda çalışanların bu haklarını kaybedebileceği belirtildi.

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Eklenme 18.07.2026 - 17:55
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Çalışma yaşamında insanların iş sözleşmesinin sona ermesiyle beraber kazandığı yasal haklar ve bu hakların talep edilme süreleri büyük önem arz ediyor.

Bu kapsamda AK Parti 28. Dönem Milletvekili ve SGK eski başmüfettişi Resul Kurt, konuyu ilişkin olarak ele aldığı yazısında işçi ve işveren anlaşmazlıklarını engelleyecek yasal sınırları açıkladı.

ALACAKLARIN BELİRLİ SÜREDE TALEP EDİLMESİ GEREKİYOR

Star gazetesinin haberine göre, İş Kanunu’nun ek 3. maddesinde, maddesinde göre iş sözleşmesinin sona ermesiyle beraber oluşan feshe bağlı alacakların belirli bir süreçte talep edilmesi gerekiyor.

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ALACAKLAR İÇİN ZAMAN AŞIMI SÜRESİ 5 YIL

Yasaya göre kıdem ihbar, kötü niyet, eşit davranma ilkesine aykırılık tazminatları ve kullanılmayan yıllık izinlerin ücretleri için belirlenen yasal zaman aşımının süresinin 5 yıl olduğu aktarıldı.

SÜREYİ AŞAN HAKLARINI KAYBEDİYOR

Resul Kurt, bu süreçte talep edilmeyen hakların zaman aşımına uğradığını ve çalışanın bu hakları kaybedebileceğini vurguladı. Hak kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla sürenin yanı sıra, bu sürenin başlama tarihinin de oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Kurt, kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti alacaklarında 5 yıllık yasal sürenin çalışanın iş yerinden ayrıldığı yani iş sözleşmesinin sonlandığı tarih itibariyle başladığını vurguladı.

KIDEM TAZMİNATI NE ZAMAN HAK EDİLİR?

Kurt, işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi amacıyla aynı işverene bağlı işyerlerinde en az bir sene boyunca çalışma süresini doldurmuş olması ve sözleşmede sözleşmenin yasada yer alan haklı sebepler nedeniyle son bulması gerektiğini belirtti.

TAZMİNAT ZAMAN ÖDENEBİLİR?

Tazminat, hak edişin sözleşmenin feshedildiği andan itibaren ödenebilir hale geldiğini belirten Kurt, bu tarih itibariyle beş yıllık sürenin olduğunu kaydetti.

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