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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı

“Hakemler dosyası” soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 tutuklanırken, 2 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Eklenme 03.10.2026 - 09:35
Güncellenme 03.10.2026 - 09:37

İstanbul’da hakemler dosyası kapsamında düzenlenen soruşturma sürecinde Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişinin tutuklanmasına karar verildi.

Bu kapsamda Gündoğdu’nun yanı sıra; Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif’in tutuklanmasına karar verilirken, Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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TUTUKLANAN İSİMLER

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler şu şekilde:

Ferhat Gündoğdu (Merkez Hakem Kurulu – MHK Başkanı)

Ferdi Karadoruk (TFF Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı)

Yunus Yıldırım (TFF MHK Eski Üyesi)

Alican Sağlar (TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu)

Emre Kosif (TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı)

ADLİ KONTROL KARARI VERİLEN İSİMLER

Ahmet Şahin (TFF MHK Eski Başkan Vekili)

Sebahattin Şahin (MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu)

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