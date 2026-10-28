Fenerbahçe’de yeni teknik direktör konusunda en favori aday

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Ligde ve Avrupa’da alınan kötü sonuçlar ve 26 Ekim Pazartesi günü Galatasaray’la oynanan derbiden 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe’de sular durulmuyor.

Sarı-lacivertli kulüpte daha önce istifa eden ancak Başkan Aziz Yıldırım tarafından istifası kabul edilmeyerek görevine devam eden Teknik Direktör İsmail Kartal, dün akşam Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Başkan Aziz Yıldırım’la bir araya geldi.

İSMAİL KARTAL İSTİFA ETTİ

Yıldırım’la yapılan görüşmenin ardından deneyimli teknik adam istifa ettiğini duyurdu. Kartal’ın istifası, Başkan Yıldırım tarafından da kabul edilince kesinleşti.

Haber Devam Ediyor

Bunun üzerine tüm gözler sarı-lacivertli kulübün başına gelecek yeni teknik adama çevrildi.

EN FAVORİ ADAY

Fanatik’in haberine göre, Fenerbahçe’de teknik direktörlük konusunda, geçtiğimiz günlerde A Milli Takım’la yolları ayrılan İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, en favori isimler arasında yer alıyor.

YERLİ VE YABANCI ADAYLAR

Montella’nın yanı sıra Antonio Conte, Emre Belözoğlu, Abdullah Avcı, Volkan Demirel ve Mattia Girolgi-Torti’nin de teknik direktör adayları arasında olduğu iddia edildi.

Bunun yanı sıra dünyaca ünlü ancak şu anda herhangi bir takım çalıştırmayan bazı teknik adamların da gündemde yer aldığı öne sürüldü.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER DE MASADA

Bu isimler arasında Didier Deschamps, Joachim Löw, Gareth Southgate, Pep Guardiola, Aykut Kocaman, Vítor Pereira, Ernesto Valverde, Steven Gerrard, Igor Tudor, Marcelo Bielsa, Sergio Conceiçao, Louis van Gaal, Ronald Koeman, Domenico Tedesco, Rudi Garcia, Stefano Pioli, Rafael Benitez, Roberto Martinez, Robin van Persie, Arne Slot ve Julian Nagelsmann’ın da olduğu öne sürüldü.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sarı-lacivertli yönetimin en güçlü adaylarla yapacağı görüşmelerin ardından yeni teknik direktörün en kısa zamanda netleşmesi bekleniyor.