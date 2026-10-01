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FIFA’dan Fenerbahçe’ye güzel haber: Yasak kalktı

FIFA, Youssef En-Nesyri'nin bonservisinin ödemesinin ardından Fenerbahçe'ye uyguladığı 3 dönemlik transfer yasağını kaldırdığını duyurdu.

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Eklenme 01.10.2026 - 17:59
Güncellenme 01.10.2026 - 18:14

FIFA, Youssef En-Nesyri’nin bonservisine yönelik ödeme süreci nedeniyle sarı-lacivertli takıma üç dönem transfer yasağı getirdiğini duyurmuştu.

YASAK KALKTI

Yaşanan gelişmenin ardından sarı-lacivertli kulüp gerekli ödemeyi yaparken, transfer yasağının kaldırıldığı öğrenildi.

BEKLENEN HABER GELDİ

Fenerbahçe’de daha önce yapılan açıklamada, 3 dönemlik transfer yasağının geçici olduğu ve gerekli ödemenin yapılmasının ardından yasağın kalkacağı açıklanmıştı. Sarı-lacivertlilerin Youssef En-Nesyri’nin transferinden kaynaklanan 2,9 milyon euro tutarındaki ödemeyi yaparak gerekli belgeleri FIFA’ya iletirken beklenen haber geldi.

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RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, bürokratik işlemlerin sona ermesiyle beraber Fenerbahçe’nin 3 dönemlik transfer yasağı kaldırıldı ve konuya yönelik sarı-lacivertli kulübe bilgi verildi.

Bu kapsamda Fenerbahçe’nin resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

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