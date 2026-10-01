FIFA’dan Fenerbahçe’ye güzel haber: Yasak kalktı

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

FIFA, Youssef En-Nesyri’nin bonservisine yönelik ödeme süreci nedeniyle sarı-lacivertli takıma üç dönem transfer yasağı getirdiğini duyurmuştu.

YASAK KALKTI

Yaşanan gelişmenin ardından sarı-lacivertli kulüp gerekli ödemeyi yaparken, transfer yasağının kaldırıldığı öğrenildi.

BEKLENEN HABER GELDİ

Fenerbahçe’de daha önce yapılan açıklamada, 3 dönemlik transfer yasağının geçici olduğu ve gerekli ödemenin yapılmasının ardından yasağın kalkacağı açıklanmıştı. Sarı-lacivertlilerin Youssef En-Nesyri’nin transferinden kaynaklanan 2,9 milyon euro tutarındaki ödemeyi yaparak gerekli belgeleri FIFA’ya iletirken beklenen haber geldi.

Haber Devam Ediyor

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, bürokratik işlemlerin sona ermesiyle beraber Fenerbahçe’nin 3 dönemlik transfer yasağı kaldırıldı ve konuya yönelik sarı-lacivertli kulübe bilgi verildi.

Bu kapsamda Fenerbahçe’nin resmi açıklamayı yapması bekleniyor.