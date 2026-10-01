FIFA’dan Fenerbahçe’ye güzel haber: Yasak kalktı

FIFA, Youssef En-Nesyri’nin bonservisine yönelik ödeme süreci nedeniyle sarı-lacivertli takıma üç dönem transfer yasağı getirdiğini duyurmuştu.
YASAK KALKTI
Yaşanan gelişmenin ardından sarı-lacivertli kulüp gerekli ödemeyi yaparken, transfer yasağının kaldırıldığı öğrenildi.
BEKLENEN HABER GELDİ
Fenerbahçe’de daha önce yapılan açıklamada, 3 dönemlik transfer yasağının geçici olduğu ve gerekli ödemenin yapılmasının ardından yasağın kalkacağı açıklanmıştı. Sarı-lacivertlilerin Youssef En-Nesyri’nin transferinden kaynaklanan 2,9 milyon euro tutarındaki ödemeyi yaparak gerekli belgeleri FIFA’ya iletirken beklenen haber geldi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, bürokratik işlemlerin sona ermesiyle beraber Fenerbahçe’nin 3 dönemlik transfer yasağı kaldırıldı ve konuya yönelik sarı-lacivertli kulübe bilgi verildi.
Bu kapsamda Fenerbahçe’nin resmi açıklamayı yapması bekleniyor.