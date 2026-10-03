MHK Başkanı’nın tutuklanmasının ardından Galatasaray Başkanı Özbek’ten ilk açıklama: Ligler ertelenecek mi?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hakemler soruşturması çerçevesinde sürdürülen operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişinin tutuklanmasının ardından ilk kez konuştu.

“TFF’NİN TAVIR KOYMASI LAZIM”

Özbek, konuya yönelik yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) tavrını beklediğini belirtti. Liglere verilen milli aranın ardından A Milli Futbol Takımı’nın kötü sonuçlar aldığını, bu durumun kendilerini üzdüğünü ve TFF’nin net bir tavır ortaya koyması gerektiğini vurgulayan Özbek, alınan sonuçların beklentilerin çok altında kaldığını, önümüzdeki maçlardan çok daha iyi sonuçlar almayı temenni ettiklerini aktardı.

“KİMSE UMURSAMADI”

Özbek, açıklamasında şunları söyledi:

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“MHK ile ilgili Galatasaray olarak her zaman görüşümüzü belli ettik, değişmesine ilişkin TFF’ye devamlı çağrıda bulunduk. Bu şekilde olmamasını isterdim. Zamanında değişim olsaydı. Bugün hiç ihtiyacımız olmayan kaosa uyanmazdık. Bir hafta sonra ligler başlayacak fakat ortada MHK yok, başkanı ve hakem tutuklanmış.”

Biz bu durumu çok önceden gördüğümüz için çıkıp söyledik ve kulüp olarak açıklama yaptık. Fakat kimsenin umurunda olmadı.

“TFF’DE SESSİZLİK HAKİM”

Şimdi TFF’de sessizlik hakim ve bir hafta sonra ligler başlayacak. Ne yapacaklarını çıkıp söylemeleri lazım. Bu sessizlik kaosu daha da büyütüyor. Olaylar giderek köpürüyor.

Savcıdaki ifadeler ortaya çıktı, herkes ne olup bittiğini de görüyor. Bütün bunlar olurken bu liglerde bundan sonra yönetim nasıl şekillenir, bunu ortaya çıkarmamız lazım.

LİGLER ERTELENECEK Mİ?

Dursun Özbek, liglerin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu TFF’nin vereceği bir karar. Fakat az önce ifade ettiğim gibi cuma günü maça çıkacağız. MHK başkanı tutuklu. MHK’nın ve TFF’nin önem verdiği genellikle derbilerde görev alan hakem tutuklanmış.

İfadeler açığa çıktıkça kimsenin hoşuna gitmeyecek şeyler deşifre oluyor. Bu sessizlik hayra alamet değil. Bir an önce olayların netleşmesi lazım. Lige ara verilecekse verilir fakat yeniden benzer tartışmalara girmemek üzere konunun ele alınması gerekiyor. Sessizliğin kimseye faydası yok.”