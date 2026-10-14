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TÜİK’ten Tarım-ÜFE açıklaması! Son 3 ayın en düşük seviyesinde!

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE eylül ayında yüzde 1,99 oranında gerilerken, yıllık yüzde 13,93 yükseldi. Bu kapsamda TÜFE yıllık olarak son 3 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

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Eklenme 14.10.2026 - 10:18
Güncellenme 14.10.2026 - 10:23

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 dönemine yönelik Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı.

YÜZDE 12,93 İLE SON 3 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Bu kapsamda Tarım-ÜFE, eylül ayında ağustosa nazaran yüzde 1,99 oranında gerilerken, 2025’in aynı dönemine kıyasla yüzde 12,93 oldu ve son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Endeks Aralık 2025 dönemine göre yüzde 7,03, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 30,64 oranında arttı.

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ÖNCEKİ AYA GÖRE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Sektörler bakımından eylül ayında ağustosa nazaran tarım ve avcılık ürünleriyle ilgili hizmetlerde yüzde 1,66, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,75 düşüş yaşandı.

BALIKÇILIK VE ÇOK YILLIK BİTKİSEL ÜRÜNLERDE DÜŞÜŞ

Balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri ve balıkçılık için destekleyici hizmetlerde ise aylık düşüş yüzde 9,93 olarak kayıtlara geçti. Ana gruplar göz atıldığında ise eylül ayında ağustosa kıyasla tarımsal bitkisel ürünlerde yüzde 0,03, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1 artış yaşandı.

Çok yıllık bitkisel ürünlerde ise endeks önceki aya nazaan yüzde 8,37 gerile düştü.

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