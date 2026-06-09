Sıvılaştırılmış Doğal Gaza Yüzde 30 Zam Geliyor!

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasasında tüketim hacminin uluslararası alanda artması nedeniyle fiyatların zamlanacağı düşünülüyor. ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Asya’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgasıyla beraber Avrupa ülkelerinin kış ayları öncesinde depolarını doldurma çabasının fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden olacağını duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, 2026’nın ikinci yarısında LNG fiyatlarına son üç yılın en yüksek zammı gelebilir. Morgan Stanley’nin paylaştığı güncel raporda, Asya piyasaları için gösterge olarak kabul edilen LNG fiyatının yılın ikinci yarısında milyon İngiliz ısı birimi (MMBtu) başına 25 dolara kadar zam geleceği tahmin ediliyor. Mevcut vadeli fiyat eğrileri üzerinden gerçekleştirilen hesaplar, söz konusu öngörünün yüzde 30’u aşan zamma tekabül edeceğini işaret ediyor.

3 YILIN EN YÜKSEK ZAMMI

Dünya’nın haberine göre, Morgan Stanley’in raporunda vurgulanan zam oranı en son Avrupa’nın Rusya’dan gelen boru hattı gazındaki kesintileri karşılamak için uluslararası piyasalara yüklendiği ve enerji krizini yaşandığı 2023’ün başlangıcında yaşanmıştı.

Uluslararası uzmanlar, Orta Doğu’daki askeri gerilimin askeri gerilime kısa vadeli çözümler sunulsa da, LNG piyasasındaki zammın engellenemeyeceğini iddia ediyor.

FİYATLAR YENİDEN ZAMLANDI

Morgan Stanley söz konusu raporunda Hindistan ve Çin gibi devasa tüketim merkezlerinde gaz kullanımının arttığını, Avrupa’da ise kış mevsimi öncesinde stokları doldurmak amacıyla sürenin kısaldığını belirtti.

Uzmanlar, mart ve nisan aylarında küresel çaptaki ithalat rakamlarında meydana gelen sert düşüşlerin üretimdeki kayıpları büyük oranda dengelediğini, ancak yaz mevsimindeki sıcaklıklarla depolama zorunluluklarının fiyatları tekrar yukarı çıkardığını duyurdu.