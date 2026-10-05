Milyonlarca emeklinin maaşı değişebilir: Kanun teklifi TBMM’de

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Milyonlarca emekli, yeni yılda maaşlarına gelecek zam oranını merak ederken, emekli maaşlarına iyileştirme yapılmasına ilişkin yeni bir yasa teklifi TBMM’ye sunuldu.

Teklifin yasalaşması durumunda özellikle 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK’lıların aylık hesaplama sisteminde düzenleme yapılması bekleniyor.

TEKLİFİN AMACI

Düzenlemeyle emekliler arasındaki maaş farklarının düşürülmesi ve daha yüksek aylık maaş bağlanması amaçlanıyor.

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Teklif doğrultusunda 506 sayılı Kanun’a göre bağlanan malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının tekrar hesaplanması beklenirken, yeni düzenlemede hesaplamanın sigortalının mevcut gösterge rakamıyla yürürlükteki memur aylık katsayısı temel alınarak gerçekleştirilmesi talep ediliyor.

MAAŞLARIN HESAPLANMASINDA YÖNTEM DEĞİŞEBİLİR

Bu sayede emekli maaşlarının belirlenmesinde farklı bir hesaplama yönteminin uygulanacağı öngörülüyor.

YÜZDE 80’İ AŞMAYACAK

Düzenlemede aynı zamanda, aylık bağlama oranının yüzde 60’ın altında olmaması ve yaş ile prim günlerine bağlı arttırımlarla beraber bu oranın yüzde 80’i aşmaması bekleniyor.

EMEKLİLER İÇİN HAK KAYBI OLMAYACAK

Yeni hesaplama sonucunda oluşan aylığın mevcut maaştan düşük olması durumunda ise emeklinin aldığı mevcut aylığın korunacağı belirtilirken; böylece, düzenlemenin mevcut emekliler bakımından hak kaybına neden olmaması hedefleniyor.

TOPLU ÖDENMEYECEK

Öte yandan, geriye dönük ödeme yapılmaması ise teklifte dikkat çeken diğer bir madde olurken, yeni hesaplama sonucunda oluşacak farkların önceki dönemler için toplu ödenmeyeceği ifade edildi.

TEKLİFİN GEREKÇESİ

Teklifin Yeni Parti tarafından TBMM’ye sunulduğu öğrenilirken, teklifin gerekçesinde şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye’de 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların emekli maaşlarındaki ücret adaletsizliği devam ediyor. Bu yüzden emekli maaşlarındaki eşitsizlik, dengesizlik, adaletsizlik giderilmek zorundadır.”

TEKLİF YASALAŞACAK MI?

Ayrıca, yasanın yayımlanmasını takip eden ayın başından sonra borçlanma yaparak aylığını tam aylığa çıkaran kişilerin düzenlemeden faydalanamayacağı vurgulanırken, teklifin yasalaşıp yasalaşmayacağı ve kapsamının değişip değişmeyeceği ise TBMM sürecinde belli olacak.