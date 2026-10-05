TÜİK eylül ayı enflasyon oranlarını açıkladı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon oranlarını paylaştı.

Buna göre, eylül ayı enflasyon oranı yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Ayrıca, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 29,73 olarak kayıtlara geçti.

KİRA ZAM ORANI

Kira zam oranını etkileyen iki aylık ortalama ise yüzde 31,49 artış yaşandı.

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Bu kapsamda ekim ayı kira artış oranı da ortaya çıkarken, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 31,49 olarak gerçekleşti.

AĞUSTAS AYI ENFLASYON ORANLARI

Öte yandan, TÜİK verilerine göre ağustos ayında enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 1,84 yıllık ise yüzde 31,51 olarak açıklanmıştı.

Böylelikle eylül ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 31,79 olmuştu.

YENİ ZAMLI KİRA TUTARLARI

Konut ve iş yeri kiralarını doğrudan ilgilendiren tavan zam oranının açıklanmasıyla beraber gözler yeni ödeme tutarlarına çevrilirken, netleşen yüzde 31,49 oranındaki artış sınırından sonra ev sahipleri ve kiracılar bütçe hesaplarına başladı.

Mevcut kiralara yansıyacak yeni bedeller de kalem kalem ortaya çıkarken, yeni artış oranı temel alındığında; 10 bin lira olan bir kiranın artış payı 3 bin 149 lira olarak hesaplanırken, yeni dönemde ödenecek bedel 13 bin 149 liraya tırmandı. Kira bedeli 20 bin lira olan hanelerde ise 6 bin 298 liralık zamla birlikte yeni fatura 26 bin 298 lira olarak kayıtlara geçti.

Rakamlar yukarı çıktıkça aradaki fark da katlandı. 50 bin liralık kira ödemesi 15 bin 745 liralık zamla beraber 65 bin 745 lirayı buldu.

100 bin liralık sözleşmelerde ise zam tutarı tek başına 31 bin 490 lirayı buldu ve yeni kira 131 bin 490 liraya çıktı.