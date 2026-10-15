MSB’den F-35 açıklaması: ABD F-35’leri Türkiye’ye teslim edecek mi?

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda F-35 tedariki ve CAATSA yaptırımlarına yönelik açıklama yapan MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, F-35 tedarikine yönelik ABD makamlarıyla iletişimin sürdüğünü açıkladı.

F-35 İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

Aktürk, konuya yönelik yaptığı açıklamada, Türkiye için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine yönelik temasların ABD makamlarıyla devam ettiğini duyurdu.

Aktürk, şunları söyledi:

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“Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayiimize yönelik doğrudan veya dolaylı tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır.

Sürecin müttefiklik ilişkilerimiz ve karşılıklı menfaatlerimiz doğrultusunda olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması maksadıyla İngiltere’den tedarik edilen 12 adet C-130J-30 uçağı, artırılmış taşıma kapasitesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hava ulaştırma kabiliyetine önemli katkı sağlayacaktır.

Uçakların bakım, tadilat ve modifikasyon işlemleri İngiltere’de üretici firma tarafından gerçekleştirilmekte olup, söz konusu faaliyetler yetkilendirilmiş Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz tarafından takip ve kontrol edilmektedir.

C-130J TEDARİKİ NE ZAMAN?

Uçakların envantere alınmasının ardından uçuş, bakım ve onarım faaliyetleri kendi imkân ve kabiliyetlerimizle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, pilot, uçuş mürettebatı, bakım personeli ve mühendislerimizin eğitimlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması, ilk iki uçağın ise Aralık 2026’da teslim alınması planlanmaktadır.”