Türkiye, keskin nişancı yarışmasında birinci, ikinci ve üçüncü oldu

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20 ülkeden 96 personelin katıldığı ve Türkiye’nin de yer aldığı 8. Boran Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması’nda ilk üç sırada Türkiye’den ekipler yer aldı.

TÜRKİYE İLK 3 SIRADA YER ALDI

Buna göre Polis Özel Harekât Başkanlığı takımı birinci, Özel Kuvvetler Komutanlığı takımı ikinci, Kara Kuvvetleri Komutanlığı takımı ise üçüncü oldu.

20 ÜLKEDEN KESKİN NİŞANCILAR KATILDI

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından İzmir’in Foça ilçesinde gerçekleştirilen yarışmada, 20 ülkeden keskin nişancılar zorlu atış etaplarında yarıştı.

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MKE TARAFINDAN ÜRETİLDİ

Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) üretimi KN-12 keskin nişancı tüfeğini kullanan Polis Özel Harekât Başkanlığı takımı, yarışmayı birinci sırada tamamladı. Özel Kuvvetler Komutanlığı takımı yarışmada ikinci olurken, MKE üretimi KNT-76 keskin nişancı tüfeğiyle yarışan Kara Kuvvetleri Komutanlığı takımı ise üçüncü oldu.

Böylece yarışmada ilk üç sırada Türk takımları yer aldı.