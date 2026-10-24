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Türkiye, askeri drone yarışmasında şampiyon oldu

Ankara'da 18 ülkeden 22 takımın yarıştığı uluslararası askeri drone yarışmasında Türk Kara Kuvvetleri şampiyon oldu.

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Eklenme 24.10.2026 - 16:07
Güncellenme 24.10.2026 - 16:09

Ankara Temelli’de yer alan Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı’nda, 18 ülkeden 22 takımın katılımıyla uluslararası askeri uçan göz yarışması gerçekleştirildi. 20 Ekim tarihinde başlayan yarışmaya Türkiye 5 takımla katılırken 14 ülke de gözlemci olarak yarışmada yerini aldı.

ORGENERAL BAYRAKTAROĞLU DA ETKİNLİKTE YER ALDI

Yarışma kapsamında seçkin gözlemci günü gerçekleştirilirken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Millî Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ve katılımcı ülkelerin askerî temsilcileri de etkinlikte yer aldı.

HEDEF: ASKERİ İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMAK

Uluslararası askerî iş birliğini artırmak, bilgi ve deneyim paylaşımını geliştirmek ve Türk savunma sanayisinin uçan göz ile anti-uçan göz sistemlerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada takımlar, 5 gün boyunca birçok engelden oluşan parkurda yarıştı.

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TÜRKİYE ŞAMPİYON OLDU

Yarışmada Türkiye, Pakistan, İtalya ve Fransa finale kalırken üçer askerî personelden oluşan takımlar, 23 engelli parkuru en kısa sürede tamamlamak için mücadele etti.

Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığının birinci takımı, 41,417’lik dereceyle şampiyon oldu. Ayrıca Pakistan 50,253 ile ikinci, İtalya 51,680 ile üçüncü, Fransa ise 57,442 ile dördüncü oldu.

BAYRAKTAROĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, ödül töreninde yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu olanak ve beceriler sayesinde bölgesinde caydırıcı bir güç olduğunu vurgularken şu ifadeleri kullandı:

“Geleceğin savaşlarında kazananı, savaşı kimin daha hızlı algılayıp karar verdiği ve insanlı ve insansız sistemleri kimin daha uyumlu kullandığı belirleyecektir. Savunma sanayisinde yerlilik oranı yüzde 83’ü buldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak 5 yılda 5 milyon, 10 yılda 10 milyon kamikaze sistemi üretilmesini amaçlıyoruz. Teknolojik olanakların doğru taktikler ve nitelikli insan gücüyle birleştirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda insanlı ve insansız sistemlerin beraber kullanılmasının harekât etkinliğini artıracağını düşünüyoruz.”

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