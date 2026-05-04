Nisan Ayı Enflasyon Verisi Bugün Açıklanıyor

Türkiye’de gözler nisan ayı enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın dördüncü enflasyon rakamlarını bugün kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak veri hem piyasa beklentileri hem de yıl sonu enflasyon tahminleri açısından kritik önem taşıyor.

Nisan Enflasyonu İçin Beklenti Yüzde 3,19

TÜİK’in açıklayacağı nisan ayı enflasyon verisi öncesinde gerçekleştirilen beklenti anketi, 29 ekonomistin katılımıyla tamamlandı. Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayında aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 olarak hesaplandı. Beklentiler, yüzde 2,50 ile 3,60 aralığında yoğunlaştı.

Bu tahminlere paralel olarak, mart ayında yüzde 30,87 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun nisan ayında sınırlı bir artışla yüzde 31,11 seviyesine yükseleceği öngörülüyor.

Mart Ayı Verileri Ne Göstermişti?

Bir önceki ay açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında:

Aylık bazda yüzde 1,94 arttı

arttı Yılbaşına göre yüzde 10,04 yükseldi

yükseldi Yıllık bazda yüzde 30,87 seviyesine ulaştı

seviyesine ulaştı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,82 olarak kaydedildi

Bu veriler, enflasyonda yukarı yönlü eğilimin devam ettiğine işaret etmişti.

2026 Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi

Ekonomistlerin uzun vadeli projeksiyonları da dikkat çekiyor. Nisan ayı itibarıyla 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 28,16 olarak hesaplandı. Bu oran, enflasyonun orta vadede kademeli olarak gerileyeceğini gösteriyor.

Nisan ayı enflasyon rakamları; faiz politikaları, döviz kurları ve yatırım kararları üzerinde doğrudan etkili olacak. Açıklanacak veri, özellikle Merkez Bankası’nın para politikası adımları açısından yakından takip edilecek.

Tüm gözler şimdi TÜİK’in açıklayacağı resmi veride. Ekonomistler ile gerçekleşen rakam arasındaki fark, piyasaların yönünü belirlemede kritik rol oynayacak.