Türkiye Genelinde Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmeler doğrultusunda Türkiye genelinde çok sayıda il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Açıklamada, ülke genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli davranması gerektiği belirtildi.

Yapılan değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde farklı şiddetlerde yağış ve rüzgar etkili olacak.

Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde günün ilerleyen saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına etkili olacak. Rüzgarın ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.

İç Anadolu Bölgesi’nde Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas, Eskişehir ve Ankara’nın güney kesimlerinde kuvvetli yağmur bekleniyor. Bölgenin yüksek rakımlı alanlarında ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilecek.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde İzmir, Manisa, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Antalya çevrelerinde sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Bazı bölgelerde yağışların yer yer çok kuvvetli seviyelere çıkabileceği ifade edildi.

Özellikle Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yoğun yağış riski öne çıkarken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunuyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Yağışların kısa süreli ancak etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Çok Kuvvetli Yağış Uyarısı Yapılan İller

Yapılan değerlendirmelerde Bursa, Bilecik, Mersin ve Denizli çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı belirtildi. Özellikle Bursa ve Bilecik’in güney kesimlerinde yüksek rakımlarda kar yağışı ve karla karışık yağmurun etkili olabileceği bildirildi.

Olası Risklere Karşı Uyarı

İçişleri Bakanlığı, meteorolojik olaylara bağlı olarak oluşabilecek risklere karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada şu olumsuzluklara dikkat çekildi:

Ani sel ve su baskınları

Yıldırım düşmesi

Yerel dolu yağışı

Ulaşımda aksamalar

Kar yağışı olan bölgelerde buzlanma ve don

Kuvvetli rüzgâra bağlı çatı uçması ve ağaç devrilmesi