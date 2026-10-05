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Ocak 2027 emekli maaşında zam sürprizi: Dört farklı senaryo masada

TÜİK'in eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından en düşük emekli maaşına yönelik hesaplar yeniden yapıldı. Bu kapsamda dört farklı hesap yapılırken, en düşük emekli maaşı 26 bin lirayı geçebilir.

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Eklenme 05.10.2026 - 14:31
Güncellenme 05.10.2026 - 14:33

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıklarken, bu yılın ikinci yarısına yönelik enflasyon verilerinin üçüncü verisi de netleşti. TÜİK verilerine göre, temmuz ayı enflasyonu yüzde 1,78, ağustos ve eylül ayı enflasyonu ise yüzde 1,84 olarak kayıtlara geçti.

MAAŞ ZAMMI İÇİN SON 3 VERİ KALDI

3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı şu an için yüzde 5,57 olurken; geriye ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verileri kaldı.

3 AYLIK VERİYLE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Güncel en düşük emekli maaşı 23 bin 552 lirayken, TÜİK’in açıkladığı temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşının 24 bin 864 lirayı bulduğu görüldü.

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OVP’YE GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kalan 3 aylık veri merakla beklenirken, geçtiğimiz ay açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonu TÜFE öngörüsü yüzde 28,4 oldu. Buna göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,04 olması beklenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 9,04 oranında zam alması ve böyle en düşük emekli maaşının 25 bin 681 liraya çıkması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 26 BİN TL’YE DAYANABİLİR

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’nde de ekonomistler yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,64 olmasını beklediğini öngörürken, bu tahminin gerçekleşmesi halinde ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammının yüzde 10,07 olması ve böylece en düşük emekli maaşının 25 bin 924 liraya ulaşması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 10,11 ZAM HESABI

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler de yıl sonu enflasyon öngörüsünü yüzde 29,66 olarak açıklarken, bu tahminin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 10,11 oranında zam geleceği ve en düşük emekli maaşının 25 bin 933 liraya çıkacağı düşünülüyor.

EN YÜKSEK ZAM TAHMİNİ YÜZDE 10,73

Öte yandan, Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) araştırmasında sektör temsilcilerinin de yıl sonu enflasyon öngörülerinin olması yüzde 30,39 olurken, buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının ise yüzde 10,73 olması bekleniyor. Böylece en düşük emekli maaşının 26 bin 079 liraya yükseleceği öngörülüyor.

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