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Yatırımcıların Gözü Altında: 9 Haziran Güncel Altın Fiyatları

9 Haziran 2026 altın fiyatları açıklandı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış rakamları ile ons altındaki son durum haberimizde.

Eklenme 09.06.2026 - 07:43
Güncellenme 09.06.2026 - 07:44
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Küresel piyasalarda altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde sınırlı hareket sergilerken, yurt içinde yatırımcıların odağında güncel altın fiyatları yer aldı. Uluslararası piyasalarda ons altındaki dengeli görünüm, iç piyasadaki fiyatlamalara da yansıdı.

Piyasa verilerine göre gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında önceki günlere kıyasla belirgin bir değişim görülmedi. Uzmanlar, küresel ekonomik gelişmeler ve ABD’den gelecek makroekonomik verilerin değerli metal piyasalarında yön belirleyici olabileceğine işaret ediyor.

9 Haziran 2026 Güncel Altın Fiyatları

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL)
Gram Altın 6.433,49 6.434,42
Çeyrek Altın 10.549,38 10.641,01
Yarım Altın 21.111,44 21.257,02
Tam Altın 42.086,00 42.468,00
Cumhuriyet Altını 42.831,00 43.498,00
22 Ayar Bilezik 5.856,70 5.906,15

Gram Altın Fiyatı 6 Bin 400 TL Seviyesinde

Serbest piyasada gram altın 9 Haziran sabahında 6 bin 433 lira seviyelerinde işlem gördü. Gram altındaki fiyat hareketleri, ons altın ve döviz kurundaki değişimlerden etkilenmeye devam etti.

Çeyrek ve Yarım Altında Güncel Rakamlar

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte bireysel yatırımcıların yakından takip ettiği çeyrek altın 10 bin 641 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Yarım altının satış fiyatı ise 21 bin 257 TL olarak kaydedildi.

Tam Altın ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Yatırım amaçlı tercih edilen ürünler arasında yer alan tam altın 42 bin 468 TL seviyesinden satılırken, Cumhuriyet altını 43 bin 498 TL satış fiyatına ulaştı.

Ons Altında Son Durum

Uluslararası piyasalarda ons altın 4.337 dolar seviyelerinde dengelendi. Küresel piyasalardaki fiyatlama davranışında, ekonomik veriler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler etkili olmaya devam ediyor.

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