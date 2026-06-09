Yatırımcıların Gözü Altında: 9 Haziran Güncel Altın Fiyatları

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... Küresel piyasalarda altın fiyatları sınırlı hareket ederken, yurt içinde yatırımcıların ilgisi güncel fiyatlara yöneldi ve gram altın fiyatı 6.433 TL seviyelerinde işlem gördü.

sınırlı hareket ederken, yurt içinde yatırımcıların ilgisi güncel fiyatlara yöneldi ve fiyatı 6.433 TL seviyelerinde işlem gördü. Uzmanlar, ABD 'den gelecek makroekonomik verilerin ve küresel ekonomik gelişmelerin değerli metal piyasalarında yön belirleyici olabileceğini ifade etti.

'den gelecek makroekonomik verilerin ve küresel ekonomik gelişmelerin değerli metal piyasalarında yön belirleyici olabileceğini ifade etti. Güncel altın fiyatları; çeyrek altın 10.641 TL, yarım altın 21.257 TL, tam altın 42.468 TL ve Cumhuriyet altını 43.498 TL olarak kaydedildi.

Küresel piyasalarda altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde sınırlı hareket sergilerken, yurt içinde yatırımcıların odağında güncel altın fiyatları yer aldı. Uluslararası piyasalarda ons altındaki dengeli görünüm, iç piyasadaki fiyatlamalara da yansıdı.

Piyasa verilerine göre gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında önceki günlere kıyasla belirgin bir değişim görülmedi. Uzmanlar, küresel ekonomik gelişmeler ve ABD’den gelecek makroekonomik verilerin değerli metal piyasalarında yön belirleyici olabileceğine işaret ediyor.

9 Haziran 2026 Güncel Altın Fiyatları

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Gram Altın 6.433,49 6.434,42 Çeyrek Altın 10.549,38 10.641,01 Yarım Altın 21.111,44 21.257,02 Tam Altın 42.086,00 42.468,00 Cumhuriyet Altını 42.831,00 43.498,00 22 Ayar Bilezik 5.856,70 5.906,15

Gram Altın Fiyatı 6 Bin 400 TL Seviyesinde

Serbest piyasada gram altın 9 Haziran sabahında 6 bin 433 lira seviyelerinde işlem gördü. Gram altındaki fiyat hareketleri, ons altın ve döviz kurundaki değişimlerden etkilenmeye devam etti.

Çeyrek ve Yarım Altında Güncel Rakamlar

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte bireysel yatırımcıların yakından takip ettiği çeyrek altın 10 bin 641 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Yarım altının satış fiyatı ise 21 bin 257 TL olarak kaydedildi.

Tam Altın ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Yatırım amaçlı tercih edilen ürünler arasında yer alan tam altın 42 bin 468 TL seviyesinden satılırken, Cumhuriyet altını 43 bin 498 TL satış fiyatına ulaştı.

Ons Altında Son Durum

Uluslararası piyasalarda ons altın 4.337 dolar seviyelerinde dengelendi. Küresel piyasalardaki fiyatlama davranışında, ekonomik veriler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler etkili olmaya devam ediyor.