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Ocak 2027 zamlı asgari ücret için en dikkat çeken senaryo: İşte masadaki rakamlar

Yeni yılda asgari ücrette gelecek zam oranı merak edilirken, zamma yönelik hesaplamalar devam ediyor. Bu kapsamda yeni asgari ücretin 35-36 bin lira seviyesinde olması bekleniyor.

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Eklenme 06.10.2026 - 17:41

Mevcut asgari ücret 28 bin 075 lira olarak uygulanırken, yüksek enflasyon ve alım gücünün artması asgari ücretin her geçen gün erimesine neden oldu. Bu kapsamda milyonlarca asgari ücretli, yeni yılda maaşlarına gelecek zam oranını merak ederken, asgari ücret hesaplamalarına yönelik en güçlü senaryolar ortaya çıktı.

2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Buna göre Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 28 olurken, bu tahminin gerçekleşmesi durumunda yeni asgari ücretin 35 bin 936 lira olması bekleniyor.

OVP’YE GÖRE ASGARİ ÜCRET 36 BİN TL’Yİ GEÇECEK

Ayrıca geçtiğimiz günlerde açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 28,4 olurken, bu öngörü temel alındığında yeni asgari ücretin 36 bin 049 lira seviyesine ulaşacağı düşünülüyor.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA YENİ TAHMİN

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu enflasyonun yüzde 29,61 olması bekleniyor. Bu kapsamda net asgari ücretin 36 bin 389 liraya yükseleceği belirtiliyor.

ASGARİ ÜCRET 36 BİN 400 TL OLACAK MI?

Ayrıca AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre yıl sonu enflasyon oranının yüzde 29,66 olması beklenirken, bu tahmin baz alındığında yeni asgari ücretin 36 bin 400 lira olacağı düşünülüyor.

EN YÜKSEK TAHMİN 36 BİN 608 TL

Son olarak, Finansal Kurumlar Birliği, yıl sonu enflasyonunun yüzde 30,39 olmasını öngörürken, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde ise yeni asgari ücretin 36 bin 608 lira olacağı hesaplanıyor.

Bu tahminler göz önünde bulundurulduğunda yeni asgari ücretin 35 bin 936 lira-36 bin 608 lira seviyesinde gerçekleşeceği düşünülüyor.

2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ve aynı ayın ikinci veya üçüncü haftasında yeni asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

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