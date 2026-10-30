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Çalışma Bakanı Işıkhan’dan emekliler için refah payı açıklaması: 17,1 milyon emekliyi ilgilendiriyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni yıl zammı konusunda bütçeden kaynak ayrıldığını ve maaşlara refah payının da ilave edileceğini duyurdu.

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Eklenme 30.10.2026 - 20:00

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın açıklanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammına yönelik açıklama yaptı.

MAAŞ ZAMMINA REFAH PAYI EKLENECEK

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuşan Bakan Işıkhan, teknik hesaplamaların ardından maaş zammına refah payının da ilave edileceğini vurguladı.

2027 BÜTÇESİNDEN KAYNAK AYRILDI

Zam oranına yönelik son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceğini ve kamuoyuna açıklayacağını belirten Işıkhan, 17 milyon 100 bin emekli için 2027 bütçesinden kaynak ayrıldığını ifade etti.

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HESAPLAMALAR ENFLASYON VERİSİNE GÖRE GÜNCELLENECEK

Ocak 2027’de enflasyon oranı belli olduğunda çalışmaların çoktan sona ermiş olacağının altını çizen Bakan Işıkhan, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından hesaplamaların bu veriye göre güncelleneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları kapsamında hazırlanan modellerin son şeklini alacağını belirten Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik kamuoyu açıklamasını bizzat Erdoğan’ın yapacağını ifade etti.

EMEKLİYE YÜZDE KAÇ REFAH PAYI VERİLECEK?

Emekli maaşlarına yansıtılacak refah payı oranına yönelik henüz net bir tutar açıklanmazken, Bakan Işıkhan’ın açıklaması, emekli maaşlarına enflasyon farkının yanı sıra ek bir iyileştirme yapılacağına işaret ediyor.

Öte yandan kamuoyunda emekli maaşlarına ek refah payı ve seyyanen zam seçenekleri değerlendiriliyor.

REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM NE DEMEK?

Refah payı, hesaplanan artış oranının üzerine ilave bir oranın eklenmesi anlamına gelirken seyyanen zam, belirlenen kapsamdaki maaşlara aynı tutarda zam yapılmasını ifade ediyor. Emekli maaşlarına refah payı mı yoksa seyyanen zam mı ekleneceği ise şu an için netleşmedi.

60 VE 65 YAŞ SINIRI TEMEL ALINACAK

Diğer taraftan Yeniçağ gazetesinin bakanlık ve AK Parti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, emekli maaşlarındaki zam iyileştirmesinde 60 ve 65 yaş sınırlarının temel alınması bekleniyor.

65 YAŞ ÜSTÜNE DAHA FAZLA ZAM

Özellikle 65 yaş üzerindeki emeklilere refah payı veya seyyanen zammın daha yüksek oranda uygulanması öngörülüyor.

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