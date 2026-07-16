Yargıtay kararını verdi: Emekli maaşları yeniden hesaplanıyor

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Yargıtay , primlerinin eksik bildirildiğini iddia eden bir emeklinin maaşının yeniden hesaplanmasına karar verdi.

, primlerinin eksik bildirildiğini iddia eden bir emeklinin maaşının yeniden hesaplanmasına karar verdi. Kocaeli 2. İş Mahkemesi , emeklinin primlerinin gerçek ücreti üzerinden bildirilmediğine hükmederek davayı kısmen kabul etti.

, emeklinin primlerinin gerçek ücreti üzerinden bildirilmediğine hükmederek davayı kısmen kabul etti. Kararın emsal niteliği taşıdığı belirtilerek, primi eksik yatırılan emeklilerin maaşlarının yeniden hesaplanması için başvuru yapabilecekleri ifade edildi.

Yargıtay, primlerinin eksik bildirildiğini ve bu yüzden, emekli maaşının düşük hesaplandığını öne süren bir emeklinin açtığı dava sonucu emeklinin maaşının yeniden hesaplanmasına karar verdi.

EMEKLİNİN PRİMİ EKSİK ÖDENDİ

Emekli bir çalışan, 13 Nisan 2003-23 Mayıs 2018 tarihleri arasındaki çalışma sürecinde prime esas kazançlarının gerçek ücreti üzerinden bildirilmediğini iddia ederek Kocaeli 2. İş Mahkemesi’ne müracaat etti.

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MAHKEME DAVAYI KABUL ETTİ

Emekli, prime esas kazancının belirlenmesini ve emekli maaşının yeni prim tutarlarına göre tekrar hesaplanmasını istedi. Kocaeli 2. İş Mahkemesi davayı değerlendirirken, bazı süreçlerde prime esas kazançlarının gerçek ücret üzerinden bildirilmediğine karar vererek davayı kısmen kabul etti.

EMEKLİ MAAŞLARI YENİDEN HESAPLANACAK

Mahkeme, eksik primlerin ödenmesini, emekli aylığının tekrar hesaplanmasını ve ortaya çıkan maaş farklarının ilgili emeklinin hesabına yatırılmasını kararlaştırdı.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Dosya istinafta da onaylanırken, karar yargıya taşındı. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme ile Bölge Adliye Mahkemesi kararlarında hukuka aykırı bir yön olmadığına karar vererek temyiz başvurularını kabul etmedi ve bu sayede emekli maaşının tekrar hesaplanmasına yönelik karar kesinleşti.

EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYOR

Öte yandan uzmanlar ise söz konusu kararın emsal niteliği taşıdığını ve primi eksik yatırılan emeklilerin ilgili kurumlara başvuru yaparak emekli maaşlarının yeniden hesaplanmasının önünü açabileceğini aktardı.