Temmuz enflasyonu açıklandı! TÜİK rakamları belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), piyasaların ve milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği Temmuz 2026 enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatlarında temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,78 artış gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 31,75 oldu.

TÜFE’nin 2026 yılı başından temmuz sonuna kadar olan dönemdeki artışı yüzde 19,86 olarak hesaplandı. On iki aylık ortalamalara göre değişim ise yüzde 31,90 seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz enflasyonunun geçmiş yıllarla karşılaştırması

TÜFE’nin temmuz ayındaki değişimi, önceki yıllarla karşılaştırıldığında şöyle oldu:

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Değişim Temmuz 2026 Temmuz 2025 Temmuz 2024 Bir önceki aya göre %1,78 %2,06 %3,23 Aralık ayına göre %19,86 %19,08 %28,76 Bir önceki yılın aynı ayına göre %31,75 %33,52 %61,78 12 aylık ortalamalara göre %31,90 %41,13 %65,93

Gıda, ulaştırma ve konutta fiyat artışı

Temmuz ayında tüketici enflasyonunun önemli belirleyicileri arasında gıda, ulaştırma ve konut grupları yer aldı.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık fiyat artışı yüzde 37,53 oldu. Ulaştırma grubunda yıllık artış yüzde 30,83 olarak gerçekleşirken, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda fiyatlar yıllık bazda yüzde 40,32 yükseldi.

Bu üç grubun yıllık enflasyona katkıları ise sırasıyla 8,94, 5,22 ve 5,21 yüzde puan oldu.

Aylık bazda bakıldığında gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,61, ulaştırmada yüzde 2,59, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,25 artış görüldü.

Söz konusu grupların temmuz ayındaki aylık enflasyona katkıları gıdada 0,40, ulaştırmada 0,44 ve konutta 0,27 yüzde puan olarak hesaplandı.

174 alt harcama grubunun 117’sinde fiyatlar arttı

TÜFE kapsamında takip edilen 174 alt sınıftan 117’sinde temmuz ayında fiyat artışı yaşandı. 50 alt sınıfın endeksinde düşüş görülürken, 7 alt sınıfta herhangi bir değişim gerçekleşmedi.

TÜİK’in özel kapsamlı TÜFE göstergelerine göre mevsimlik ürünler hariç TÜFE temmuz ayında aylık yüzde 1,93, yılın başından bu yana yüzde 20,28, yıllık yüzde 32,20 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,46 arttı. Bu göstergenin endeks değeri 133,54 oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içecekler ve tütün ile altın hariç TÜFE olarak hesaplanan B göstergesi aylık yüzde 1,66 arttı. Bu göstergede yıl başından bu yana değişim yüzde 18,78, yıllık artış yüzde 30,98, 12 aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 31,28 oldu. Endeks değeri 131,56 olarak kaydedildi.

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE’nin aylık artışı yüzde 1,80 olurken, yıl başından bu yana artış yüzde 18,66, yıllık artış yüzde 29,91, 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 30,69 olarak gerçekleşti. Endeks 130,97 oldu.

Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE ise temmuz ayında aylık yüzde 1,39 arttı. Yıl başından bu yana değişim yüzde 18,35, yıllık değişim yüzde 30,37, 12 aylık ortalamalara göre değişim yüzde 30,85 oldu. Endeks 130,49 seviyesinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE’de yıllık artış yüzde 27,83

Üretici fiyatlarında da temmuz ayına ilişkin veriler belli oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,52 arttı.

Yİ-ÜFE’nin yıl başından bu yana artışı yüzde 17,86, yıllık artışı yüzde 27,83, 12 aylık ortalamalara göre artışı ise yüzde 27,54 oldu.

Yİ-ÜFE’de geçmiş yıllara göre değişim

Değişim Temmuz 2026 Temmuz 2025 Temmuz 2024 Bir önceki aya göre %1,52 %1,73 %1,94 Aralık ayına göre %17,86 %17,70 %21,81 Bir önceki yılın aynı ayına göre %27,83 %24,19 %41,37 12 aylık ortalamalara göre %27,54 %27,07 %47,55

Madencilik ve imalat fiyatlarında dikkat çeken değişim

Sanayinin dört sektöründeki yıllık değişimlere göre madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 41,81, imalatta yüzde 28,96, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 11,69, su temininde ise yüzde 28,85 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarında yıllık fiyat değişimleri ise şöyle oldu:

Ara malları: %26,79

%26,79 Dayanıklı tüketim malları: %26,57

%26,57 Dayanıksız tüketim malları: %32,46

%32,46 Enerji: %26,62

%26,62 Sermaye malları: %21,28

Yİ-ÜFE’nin aylık değişiminde enerji öne çıktı

Temmuz ayında sanayinin dört sektöründeki aylık değişimler de farklılık gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığında fiyatlar yüzde 4,22 gerilerken, imalat fiyatları yüzde 1,06 arttı.

Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında aylık artış yüzde 9,65, su temininde ise yüzde 1,49 oldu.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri şöyle gerçekleşti:

Ara malları: %0,81

%0,81 Dayanıklı tüketim malları: %0,40

%0,40 Dayanıksız tüketim malları: %1,33

%1,33 Enerji: %4,83

%4,83 Sermaye malları: %1,09

TÜİK’in yayımladığı verilere göre temmuz ayı enflasyonunun ardından bir sonraki Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi bültenleri 3 Eylül 2026 tarihinde yayımlanacak.