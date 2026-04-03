Sevenlerine Güzel Haber: Futbolcu Mert Hakan Yandaş Tahliye Oldu!

Futbolda bahis davasında yeni bir gelişme yaşandı. Futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi Ersen Dikmen’in tahliye olduğu açıklandı.

‘Bahis’ ve ‘Şike’ soruşturması çerçevesinde Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş tutuklu yargılanıyordu. Hakkında 17 yıl 10 aya kadar hapis istenen Fenerbahçeli Yandaş, 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk defa hakim karşısına çıktı.

Fenerbahçeliler Mert Hakan Yandaş’ı Yalnız Bırakmadı!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran , eski başkan Ali Koç ve bazı futbolcular,31 yaşındaki futbolcu Yandaş’a destek olmak için adliyede hazır bulundu. Mert Hakan Yandaş mahkemede savunmasını yaptı.

Suçlamaları kabul etmeyen Yandaş, mahkemede yaptığı savunmada tutuklanmasının sebebinin deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 mağlup ettikleri olaylı maç olduğunu ima attı.

Yandaş, “6 yıl önce tercih yaptım ülkemizin en büyük kulübüne geldim. Ama saha dışındaki itibar suikasti artarak sürdü. En iyi dönemlerimde milli takıma girdim. Tutuklamaya sevkimi dahi sosyal medya hesabı üzerinden öğrendim. Bir maçın bedelini ödüyorum o maçın hangi maç olduğunu herkes biliyor. Maç satan şerefini, onurunu satar. Kimseye bahis oynatmadım. Fenerbahçe maçına bahis oynatmadım. Benim bu dosyaya nasıl geldiğimi ne ben ne de avukatlarımız bilmiyoruz. Benim hayatım boyunca bahis sitesine üyeliğim olmadı. Fenerbahçe’yi ne kadar sevdiğimi anlatmak istiyorum ki kulübüme bir yanlışlık yapmadığımı anlayın” şeklinde konuştu.

Mahkeme, Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi Ersen Dikmen ve Mert Hakan Yandaş hakkında tahliye kararı verildiğini açıkladı.