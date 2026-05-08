Dünya Kupası Maçlarını İzleyip İçerik Üreten Kişiye 50 Bin Dolar Ödenecek

2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken, FOX Sports ve iş bulma platformu Indeed tarafından yayımlanan sıra dışı bir iş ilanı dikkat çekti. “Chief World Cup Watcher” adı verilen pozisyon kapsamında seçilecek kişi, turnuva boyunca tüm maçları izleyerek dijital platformlar için içerik üretecek.

ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyon öncesinde açılan pozisyonun toplam ödülünün 50 bin dolar olduğu bildirildi.

Maçlar Times Square’de Cam Küp İçinde İzlenecek

İlan kapsamında görevi üstlenecek kişi, 2026 Dünya Kupası boyunca oynanacak 104 karşılaşmayı FOX One platformu üzerinden 4K kalitesinde takip edecek.

Ancak görev yalnızca ekran başında izlemeyle sınırlı olmayacak. Seçilecek adayın, New York’un Times Square bölgesinde yer alacak özel tasarımlı şeffaf bir cam küp içerisinde bulunacağı belirtildi.

Sosyal Medya İçerikleri Görev Kapsamına Dahil

Pozisyonun önemli bir diğer ayağını sosyal medya içerik üretimi oluşturuyor. Görevli kişi, maçlara dair anlık paylaşımlar yaparak turnuva atmosferini dijital platformlara taşıyacak.

Bu kapsamda hem maç takibi hem de içerik üretimi aynı anda yürütülecek.

“Tarihi Bir Turnuva İçin Özel Bir Görev” Açıklaması

FOX Sports yetkililerinden Robert Gottlieb, yapılan açıklamada Dünya Kupası’nın büyüklüğüne dikkat çekerek, bu pozisyonun turnuvanın ruhunu yansıtan özel bir fırsat olduğunu ifade etti.

Görevi üstlenecek kişinin, turnuva süresince futbolun farklı ülkelerden hikâyelerini dijital ortamda paylaşacağı belirtildi.