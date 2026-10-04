Seyyanen zam için emeklilerin gözü kulağı bu tarihte: Uzman isim açıkladı

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Yeni yıla az bir zaman kala milyonlarca emekli hem maaşlarına gelecek zam oranını merak ediyor hem de hükümetten seyyanen zam talep ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, ise katıldığı bir YouTube programında seyyanen zamma yönelik açıklamalarda bulundu.

OVP’DE EKONOMİK DENGEYİ KORUMA HEDEFİ

Ete, Türk-İş tarafından açıklanan açlık sınırının 37 bin lirayı ve yoksulluk sınırının ise 123 bin lirayı gördüğünü vurgulayarak, milyonlarca vatandaşın ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiğini ve hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program’ın (OVP) içeriğinde emekli ve işçileri rahatlatacak adımlar yerine prim gelirlerini artırma ve ekonomik dengeyi koruma hedeflerinin dikkat çektiğini belirtti.

KISA VADEDE BEKLENMİYOR

Ete, milyonlarca çalışan ve emeklinin yüzünü güldürecek yeni bir düzenlemenin kısa vadede beklenmediğini, enflasyonla mücadele doğrultusunda uygulanan sıkı para politikaları kapsamında yıl sonuna yönelik seyyanen zam beklentilerinin düşük olduğunu vurguladı.

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“SEYYANEN ZAM MUTLAKA UYGULANACAK”

Bu kapsamda seçim takvimine dikkat çeken Ete, seyyanen zammın önünde sonunda uygulanacağını fakat bunun seçim takvimiyle ilgili olduğunu belirtti.

Ete, konuya yönelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Önümüzde bir genel seçim var. Hükümetin seçimden önce emeklilere ve işçilere kesinlikle seyyanen zam yapacağını tahmin ediyorum.

SEYYANEN ZAM NE ZAMAN UYGULANACAK?

Fakat OVP’deki sıkılaşma yüzünden bu adımın yıl sonuna kadar atılma ihtimali düşük. Gelecek yılın ilk yarısı ve 2027 sonu seyyanen zam ve köklü oran düzenlemesi için en güçlü tarih olarak görülüyor.”

Bu kapsamda bu yıl emekli ve işçiye seyyanen zam yapılmasının düşük bir ihtimal olduğunu vurgulayan Ete, seyyanen zammın seçim öncesi yani, 2027’de hayata geçirilmesinin daha yüksek bir ihtimal olduğunu vurguladı.