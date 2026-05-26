Gram Altın Yükselir mi? İslam Memiş’ten Yaz Ayları İçin Dikkat Çeken Tahmin

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, finans piyasalarına ilişkin son değerlendirmelerinde döviz kurları, altın, gümüş ve kripto para piyasalarına yönelik beklentilerini açıkladı. Memiş, özellikle değerli metallerde uzun vadeli görünümün korunduğunu ifade etti.

Dolar/TL İçin Yıl Sonu Beklentisi

İslam Memiş, döviz piyasasında mevcut sakin seyrin sürdüğünü belirtti. Dolar/TL kurunda kontrollü hareketlerin devam ettiğini söyleyen Memiş, yıl sonuna ilişkin beklentisinin 50-52 TL aralığında olduğunu kaydetti.

Euro/dolar paritesinde ise 1,1580 ile 1,1780 seviyelerinin takip edildiğini aktaran Memiş, 1,16 seviyesinin altındaki hareketlerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

Memiş, serbest piyasa ile resmi kur arasındaki farklara dikkat çekti. Doların serbest piyasada daha yüksek seviyelerde işlem gördüğünü belirten uzman isim, euro tarafında ise döviz bürolarında daha düşük fiyatların oluştuğunu söyledi. Bu nedenle yatırımcıların kur farklarını yakından izlemesi gerektiğini dile getirdi.

Ons Altında Kritik Seviyeler

Uluslararası piyasalarda ons altının belirli bir bant aralığında hareket ettiğini belirten Memiş, kısa vadede 4.480 ile 4.580 dolar seviyelerinin öne çıktığını söyledi. Küresel gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini ifade eden Memiş, yıl sonu beklentisinde değişiklik olmadığını kaydetti.

Gram altının ons altına paralel hareket ettiğini belirten Memiş, yaz aylarında yukarı yönlü hareket beklentisinin sürdüğünü açıkladı. Temmuz ve ağustos döneminde gram altında 8 bin TL seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade eden Memiş, mevcut fiyatlamaların yatırımcılar tarafından yakından izlendiğini söyledi.

Gümüşte Yükseliş Beklentisi Sürüyor

Gümüş fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, ons gümüşte 74 dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olduğunu belirtti. Yukarı yönlü hareketlerde ise 82 dolar seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu aktardı.

Gram gümüş tarafında ise 116 ve 118 TL seviyelerinin öne çıktığını kaydeden Memiş, geri çekilmelerin yatırımcılar açısından takip edildiğini ifade etti.

“2026 Altın ve Gümüşte Birikim Yılı”

İslam Memiş, uzun vadeli yatırım perspektifine ilişkin açıklamasında 2026 yılını altın ve gümüş için birikim dönemi olarak değerlendirdi. Önümüzdeki yıllarda değerli metallere yönelik ilginin devam edebileceğini belirten Memiş, küresel gelişmelerin piyasalarda etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Bitcoin İçin 85 Bin Dolar Beklentisi

Kripto para piyasasına da değinen Memiş, Bitcoin’in güçlü görünümünü koruduğunu ifade etti.

Kısa vadede 82 bin ve 85 bin dolar seviyelerinin takip edildiğini belirten Memiş, yılın ikinci yarısında piyasada daha hareketli bir görünüm oluşabileceğini kaydetti.