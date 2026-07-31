Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL oldu

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... En düşük emekli maaşı , Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile 23 bin 552 lira 'ya yükseltilmiştir.

, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile 'ya yükseltilmiştir. Düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında yürürlüğe girmiştir.

Genel Kurulu'nda kabul edilen "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında yürürlüğe girmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yapılacak 3 bin 552 liralık fark ödemelerinin tarihini henüz açıklamamıştır.

En düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre daha önce 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, 23 bin 552 liraya yükseltildi.

TBMM’de kabul edilen ve çeşitli kanunlarda değişiklikler içeren düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni maaş uygulaması resmiyet kazandı. Düzenleme, SSK ve Bağ-Kur kapsamında aylık alan vatandaşları da yakından ilgilendiriyor.

Yeni düzenleme kapsamında en düşük emekli aylığında 3 bin 552 liralık artış gerçekleşmiş oldu. Temmuz ayı ödeme döneminde maaşlarını eski tutarlar üzerinden alan emekliler ise oluşan fark ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor.

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En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 23 bin 552 lira olarak uygulanacak. Böylece önceki dönemde 20 bin lira olan taban aylık tutarı artırılmış oldu.

Söz konusu artış, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında yürürlüğe girdi.

Emekli maaşı fark ödemeleri ne zaman yapılacak?

SSK emeklileri maaş ödemelerini 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında aldı. Düzenlemenin ödeme döneminin ardından yürürlüğe girmesi nedeniyle oluşan 3 bin 552 liralık fark ödemelerinin tarihi ise henüz açıklanmadı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarihe ilişkin önümüzdeki günlerde kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.

Emekliler, SGK tarafından yapılacak resmi duyuruların ardından fark ödemelerinin hesaplarına aktarılacağı tarihi öğrenebilecek.