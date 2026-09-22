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Manisa’da okul önünde silahlı saldırı: 8 öğrenci yaralandı

Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahlı etrafa ateş açarken, olayın ardından 8 öğrencinin yaralandığı öğrenildi.

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Eklenme 22.09.2026 - 09:24
Güncellenme 22.09.2026 - 12:54

Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahlı etrafa ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, silahlı saldırı sonucu 8 öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Olay saat 08.00 sıralarında kentin Turgutlu ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi’ndeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşandı.

RASTGELE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgilere göre, şüpheli bir şahıs okul önünde henüz bilinmeyen bir sebeple silahlı rastgele etrafa ateş açarken, saldırı esnasında yaralanan öğrencilerin olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar yapıldı.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İhbarın ardından olay yerine birçok emniyet ve sağlık ekibi yönlendirilirken, bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesi ve olay yerindeki incelemelerin devam ettiği öğrenildi. Polis, yaya olarak kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatırken, Manisa Valiliği konuya yönelik açıklama yaptı. Valilik, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yakın bir alanda silahlı ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, ekiplerimizin olayla ilgili çalışmaları devam etmektedir.”

SALDIRGAN YAKALANDI

Manisa Valiliği, olayda 8 öğrencinin yaralandığını ve olayın ardından saldırganın polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırıyı gerçekleştiren saldırganın 2011 doğumlu 15 yaşındaki  9/C sınıf öğrencisi H.O. olduğu öğrenildi.

MEB’DEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuya yönelik yaptığı açıklamada, olayla ilgili olarak kapsamlı bir tahkikatın başlatıldığını ve olayın incelenmesi için üç3 bakanlık müfettişinin görevlendirildiğini aktardı.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

RTÜK, Manisa’daki okul saldırısının ardından konuya ilişkin yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

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