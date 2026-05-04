Süper Lig’de Düşme Hattında Dengeler Değişti

Trendyol Süper Lig’in 32. haftası, özellikle alt sıralardaki takımlar açısından belirleyici karşılaşmalara sahne oldu. Oynanan maçlarda alınan sonuçlar, son haftalara girilirken puan tablosundaki rekabeti daha da sıkı hale getirdi.

Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynandı. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlanarak iki ekibe de birer puan kazandırdı.

Kasımpaşa ile Kocaelispor arasındaki maç 1-1 sona erdi. Ev sahibi ekip erken bulduğu golle öne geçse de Kocaelispor skora denge getirdi ve mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Kayserispor ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşma da 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Karagümrük Kritik 3 Puan Aldı

Haftanın düşme hattını doğrudan ilgilendiren maçında Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti. Mücadelede tek gol ilk yarıda gelirken, konuk ekip ikinci yarıda penaltı fırsatından yararlanamadı.

Karagümrük, aldığı bu galibiyetle kümede kalma yarışında önemli bir avantaj elde etti.

32. hafta sonrası güncel Süper Lig puan durumu (ilk 11)

Galatasaray – 74 puan

Fenerbahçe – 70 puan

Trabzonspor – 66 puan

Beşiktaş – 59 puan

Göztepe – 52 puan

Başakşehir – 51 puan

Samsunspor – 48 puan

Rizespor – 40 puan

Konyaspor – 40 puan

Kocaelispor – 37 puan

Gaziantep FK – 37 puan