Son Dakika! İçişleri Bakanlığı’ndan Mansur Yavaş İçin 7 Ayrı Konuda Soruşturma İzni!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Büyükşehir Belediyesi doğrultusunda Mansur Yavaş’ın 7 yıllık görev süresi boyunca müfettiş raporları çerçevesinde yedi ayrı soruşturma izni verildiğini açıkladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, belediyelere yönelik soruşturmaya ilişkin de olarak da açıklama yaptı.

Çiftçi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Bakanlığımızın belediyelerle ilişkin işlemleri siyasi aidiyetten ziyade; ihbar, şikâyet, teftiş ve denetim sonuçlarına göre gerçekleştirilmektedir.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerden 17 Nisan 2026’ya kadar 3 bin 309 araştırma ve inceleme gerçekleştirildi. Bunların 1535’ine ilişkin soruşturma izni verildi. Burada tekrar eden dosyalar da bulunuyor. Başka bir ifadeyle, aynı belediyeye ilişkin birden fazla soruşturma olabiliyor.

Dağılama baktığımız zaman 677’si AK Parti belediyeleri ile ilgili, 371’i CHP’li, 128’i MHP’li, 18’i DEM partili, 9’u iyi partili, 332’si de diğer partilere mensup belediyelerle ilgili. Yani, en fazla soruşturma izni verilen belediyeler AK Parti belediyeleridir. Bu da toplam soruşturmanın yüzde 44’üne denk geliyor. Bu yüzden, “Yalnızca muhalefet partileri hedef alınıyor” iddiası gerçekle örtüşmüyor.

MANSUR YAVAŞ İÇİN 7 YILDA 49 ARAŞTIRMA VE ÖN İNCELEME ONAYI

Ankara Büyükşehir Belediyesi özelinde ise Sayın Mansur Yavaş’ın görev dönemini içeren yaklaşık 7 yılda toplam 49 araştırma ve ön inceleme onayı verildi. 23 ön inceleme raporu düzenlendi. 32 iddia konusu göz önünde bulunduruldu. Müfettiş önerileri çerçevesinde 7 konuda soruşturma izni verildi. Bunların ikisi Danıştayca kaldırılırken, ikisi halen Danıştay incelemesinde ve 3 dosyaysa kararın ardından işlemle devam ediyor.

Mansur Yavaş’ın imzası 25 iddiada onayı ve talimatı belirlenmemesi nedeniyle soruşturma izni verilmedi. Aynı zamanda 18 konuda suç unsuruna rastlanmadı. 13 tevdi raporu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, bir tevdi raporu ise Hazine ve Maliye Bakanlığına iletildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen soruşturma izinleri nihai hüküm değeri taşımıyor. Söz konusu kararlar 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkındaki kanun kapsamında alınan idari kararlardır ve ayrıca yargı denetimine de tabidir. Bu süreçlerde danıştay incelemesi söz konusudur. Son sözü söyleyecek olan mercii bağımsız ve tarafsız yargıdır.”