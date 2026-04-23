Fenerbahçe 3 Yıldıza Kancayı Taktı!

Sezon sonuna gelinirken, Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazanıyor. Bu kapsamda kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, 3 eski yıldızı getirmeyi planlıyor.

Süper Lig’de Galatasaray’ın ardından ikinci sırada şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe, ligde ve Türkiye Kupası’nda yediği son dakika gollerinin şokunu yaşarken transfer çalışmalarına da hız veriyor.

Bu kapsamda 3 eski isme kancayı takan sarı lacivertliler, Vedat Muriqi, Kim Min Jae ve Yusuf Akçiçek transferlerini gerçekleştirmek için çalışmalara başladığını duyurdu.

Vedat Muriqi, La Liga’da sezonun öne çıkan isimlerinden biri olurken, bu sezon önemli golleriyle birçok Avrupa ülkesinin transfer listesinde yer alıyor. Mallorca formasıyla bu sezon 21 gol kaydeden ünlü futbolcu, gol krallığı yarışında ise Kylian Mbappe’den sonra ikinci sırada yer alıyor.

30 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Muriqi’in sözleşmesinin 2029’da sona ereceği öğrenilirken, Mallorca yönetimi ise deneyimli forvet için 30 milyon euroluk bir bonservis tutarı belirledi. Söz konusu tutarda Morich’in eski kulübü Lazio’nun muhtemel satıştan alacağı yüzde 45 oranındaki payın etkili olduğu öğrenildi.

Sarı lacivertlilerin eski futbolcusu Muriqi ile ilgilenen kulüpler arasında olduğu öğrenilirken, takımın ara transfer sürecinde de girişimde bulunsa da, transferin meydana gelmediği aktarıldı.

BAYERN MÜNİH GÖNDERMEK İSTİYOR

Öte yandan, Bayern Münih’in önemli futbolcularından Kim Min Jae, sezon başından beri takımın önemli futbolcularının gerisinde kalırken, sezon sonunda takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

Bayern Münih, 29 yaşındaki Kim Min Jae’yi göndermeye sıcak bakarken, Fenerbahçe’nin ise deneyimli futbolcuyu transfer etmeye istekli olduğu kaydedildi. Kim Min Jae’nin savunma için adı geçerken, oyuncunun Bayern Münih’ten ayrılmayı istemediği ve Fenerbahçe ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediği kaydedildi.

FENERBAHÇE’YE SICAK BAKIYOR

Diğer taraftan, Al Hilal’de top koşturan Yusuf Akçiçek ise Türkiye’ye geri dönüş konusunda sıcak bakarken, Fenerbahçe’ye kiralık olarak gelebileceği kaydedildi. Al Hilal’de 15 maçta top koşturup 1 gol atan Yusuf Akçiçek’in Fenerbahçe’ye kiralık olarak transfere sıcak baktığı öğrenilirken, transferle ilgili önemli gelişmelerin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.