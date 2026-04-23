Ünlü Sunucu Kansere Yakalandı!

Sunucu Serap Paköz, meme kanserine yakalandığını ve kemoterapi süreci nedeniyle saçlarının döküldüğünü duyurdu.

Ünlü sunucu Serap Paköz, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile sevenlerini üzecek bir haber verdi. Paköz, meme kanserine yakalandığını ve 11 Mart’ta gerçekleştirilen kontrollerden sonra kanser teşhisinin netleştiğini söyledi.

Tedavi planlamasının hızla gerçekleştiğini ve 30 Mart itibariyle kemoterapi almaya başladığını duyuran 60 yaşındaki Paköz, yaklaşık bir aydır söz konusu sürecin kamuoyundan gizli bir şekilde yürütüldüğünü de belirtti.

Ünlü sunucu, kemoterapi sürecinin başladığını ve bu nedenle, saç dökülmesinin de yaşandığını ifade ederken, saçlarını kestirdiği anları ise sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

60 yaşındaki sunucunun paylaştığı görüntülere bakıldığında, peruk takmaktan ziyade süreci daha doğal bir şekilde bandana ve berelerle geçireceği görüldü. Paküz, meme kanseri teşhisiyle sarsılsa da mücadeleyi sürdüreceğine vurgu yaparak, bu durumu hayatının yeni bir döneminin başlangıcı olarak değerlendirdi.

Ünlü sunucu, süreci tüm gerçekliğiyle yaşayacağını dikkat çekerken, sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Dostlar, bir süredir sahne arkasında büyük bir hazırlık vardı ve artık sizinle paylaşma vakti geldi. Yaklaşık bir ay önce, hayatıma ‘Kanser’ kelimesi girdi ama ben onu bir son değil, yeni bir ‘ben’e giden yolun başlangıcı olarak kabul ettim. 10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak yattım 11 Mart’ta ‘Meme kanseri’ tanısı konmuş bir kadındım. 30 Mart’tan beri kemoterapi yolculuğum devam ediyor ve bugün, o meşhur kuaför durağındayım.”