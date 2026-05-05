Dolar Rekor Tazeledi: TL Karşısında Tarihi Zirve

5 Mayıs 2026 Salı günü döviz piyasalarında yükseliş dikkat çekti. ABD doları, sabah saatlerinde Türk lirası karşısında 45,22 seviyesine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Kur, gün içinde 11.15 itibarıyla ulaştığı bu seviyeyle en yüksek değerine kaydedildi.

Yılın başında 42,90 civarında işlem gören dolar/TL, geçen sürede yüzde 5’in üzerinde artış gösterdi. Döviz kurundaki bu hareket, son haftalarda devam eden değer kaybı sürecinin sürdüğünü ortaya koydu.

Euro/TL tarafında da benzer bir tablo izlendi. Avrupa para birimi, sabah işlemlerinde 52,88 seviyesine yükseldi. Euro, 2026 yılı başında 50,02 seviyesindeydi. Böylece yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 5,7 oranında artış kaydedildi.

İngiliz sterlini de yükseliş eğilimini sürdürdü. Sabah saatlerinde sterlin/TL kuru 61,30 seviyesine yakın işlem gördü.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin yarattığı belirsizlik ve yurt içindeki enflasyon görünümü, döviz kurlarındaki hareketlilik üzerinde etkili oldu. Dövizle işlem yapanlar ile dış ticaret bağlantılı sektörler, kurdaki değişimleri yakından takip ediyor.

