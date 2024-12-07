Trendyol Süper Lig’in 15. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Beşiktaş’ın kendi sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe, son hafta aldığı 3 puan ile zirve yarışındaki puan farkını indirmeyi başarmıştı. Zorlu deplasmandan 3 puan alarak zirve yürüyüşünü sürdürmek isteyen Fenerbahçe, zor günlerden geçen rakibi karşısında deplasmanda puan arayacak.

Beşiktaş ise arka arkaya aldığı olumsuz sonuçların ardından yönetim istifaları ve farklı spekülasyonlar ile gündemde. Beşiktaş, özellikle taraftarlarında yarattığı hayal kırıklığını bir nebze olsa giderebilmek adına kendi evinde Fenerbahçe’ye karşı galip gelmek ve yeni bir seri yakalamak istiyor. Peki Fenerbahçe’nin maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte Beşiktaş Fenerbahçe Maçının Yayın Saati Ve Yayınlanacağı Kanal

Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak ve yayıncı kuruluş beIN SPORTS 1’den naklen yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenler için farklı bir platformda da mevcut almayacak. Maçı izlemek isteyenler için tek derbi satın al seçeneği olmadığı gibi, TOD TV üzerinden bir aylık üyelik paketi satın alınarak derbi izlenebilir.

Beşiktaş-Fenerbahçe 11’leri Belli Oldu Mu?

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11’ler henüz belli olmadı. Ancak muhtemel 11’ler paylaşılmış durumda. İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11’leri:

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Rafa Silva, Gedson, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immobile

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Filip Kostic, Fred, Tadic, Amrabat, Oğuz Aydın, Saint-Maximin, Dzeko